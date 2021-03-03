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Ущерб - 26 рублей 36 копеек. В Гомеле за попытку поджога «Табакерки» мужчине дали 3,5 года усиленного
03.03.2021 11:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
3 марта в Гомеле суд вынес приговор Вадиму Цикунову, который в октябре пытался поджечь одну из «Табакерок» на улице Олимпийской в областном центре.
Мужчину приговорили к 3,5 года усиленного режима.
Ранее прокурор просил наказать обвиняемого 4,5 года колонии.
Цикунова обвиняли в том, что он сделал «коктейль Молотова» и бросил в «Табакерку».
В суде мужчина говорил, что не собирался поджигать что-то конкретное и кому-то вредить.
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Ущерб - 26 рублей 36 копеек. В Гомеле за попытку поджога «Табакерки» мужчине дали 3,5 года усиленного
В суде мужчина говорил, что не собирался поджигать что-то конкретное и кому-то вредить.
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