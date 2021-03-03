Ущерб - 26 рублей 36 копеек. В Гомеле за попытку поджога «Табакерки» мужчине дали 3,5 года усиленного

Источник материала: Tut.by

3 марта в Гомеле суд вынес приговор Вадиму Цикунову, который в октябре пытался поджечь одну из «Табакерок» на улице Олимпийской в областном центре.



Фото: «Гомельская вясна»

Мужчину приговорили к 3,5 года усиленного режима.

Ранее прокурор просил наказать обвиняемого 4,5 года колонии.

Цикунова обвиняли в том, что он сделал «коктейль Молотова» и бросил в «Табакерку».

По данным провазащитников «Гомельской вясны», сам киоск при этом не пострадал, ущерб от действий гомельчанина составил 26 рублей 36 копеек. Он его выплатил.

В суде мужчина говорил, что не собирался поджигать что-то конкретное и кому-то вредить.