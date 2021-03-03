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Беларуси начала действовать новая схема обмана в интернете - предупреждает МВД

03.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Мужчина перевел деньги правоохранительным органам для борьбы с недобросовестными работниками банка, но это оказалось фикцией

В Беларуси начала действовать новая схема обмана в интернете - предупреждает МВД. В феврале на уловку попался 48-летний житель Пружан, который поверил, что в мессенджере общается с представителями различных спецслужб. Ему рассказали о межведомственной спецоперации по поимке финансистов, которые сливают данные клиентов и похищают их средства. Мужчине предложили перевести деньги на конкретный расчетный счет, откуда, по легенде, их должны были похитить, а злоумышленников поймать с поличным. 

В общей сложности потерпевший перевел аферистам около 5 тысяч рублей

По факту мошенничества, совершенного группой лиц, следователи возбудили уголовное дело. Милиция устанавливает причастных к преступлению лиц и возможных жертв. В МВД рекомендуют проверять любую информацию, которую люди получают посредством мессенджеров и IP-телефонии.

 
 
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Мужчина перевел деньги правоохранительным органам для борьбы с недобросовестными работниками банка, но это оказалось фикцией В Беларуси начала действовать...
 
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