Источник материала: БT

Мужчина перевел деньги правоохранительным органам для борьбы с недобросовестными работниками банка, но это оказалось фикцией

В общей сложности потерпевший перевел аферистам около 5 тысяч рублей

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларуси начала действовать новая схема обмана в интернете - предупреждает МВД Мужчина перевел деньги правоохранительным органам для борьбы с недобросовестными работниками банка, но это оказалось фикцией В Беларуси начала действовать...

В Беларуси начала действовать новая схема обмана в интернете - предупреждает МВД. В феврале на уловку попался 48-летний житель Пружан, который поверил, что в мессенджере общается с представителями различных спецслужб. Ему рассказали о межведомственной спецоперации по поимке финансистов, которые сливают данные клиентов и похищают их средства. Мужчине предложили перевести деньги на конкретный расчетный счет, откуда, по легенде, их должны были похитить, а злоумышленников поймать с поличным.По факту мошенничества, совершенного группой лиц, следователи возбудили уголовное дело. Милиция устанавливает причастных к преступлению лиц и возможных жертв. В МВД рекомендуют проверять любую информацию, которую люди получают посредством мессенджеров и IP-телефонии.