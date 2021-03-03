Беларусь - Россия: экспорт строительных услуг

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До конца 2025 года белорусы планируют возвести в России не менее 12 объектов социальной инфраструктуры. Это детские сады и школы. Сейчас одновременно строятся пять из них - в Ленинградской и Калужской областях. Как отмечают в Минстройархитектуры, есть хорошие перспективы на сотрудничество с Брянской и Псковской областями. Что касается строительства жилья в России, в этом направлении работают крупные минские застройщики и постоянно увеличивается количество белорусских подрядчиков на территории страны-соседки.



В Беларуси ежегодно возводится до 4 миллионов квадратных метров жилья, из них - миллион с господдержкой

При этом особое внимание - стоимости таких квадратов.Основные направления, на которых министерство планирует акцентировать внимание в этом году, это незавершенное строительство, рынок арендного жилья, электродома и комплексная индивидуальная застройка.



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