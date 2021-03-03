|
Двухлетний ребенок полгода не видел папу. Посмотрите, как сын встречает политзаключенного
03.03.2021 13:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Левон Халатрян был членом инициативной группы Виктора Бабарико. 11 августа его задержали и сильно избили. Полгода он пробыл в СИЗО, обвиняли в активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Суд дал ему два года «химии», 19 февраля он вернулся домой, пока приговор не вступил в законную силу. Семья Левона засняла на видео, как папу встречает двухлетний сын. «Заточениями в тюрьмы государство наносит сильный удар по семьям, который может их разрушить», — говорит политзаключенный.
— Меня часто спрашивают про мое воссоединение с сыном, —
— Это папа мне прислал!
— А я кто?
— Ты другой папа.
— А сколько у тебя пап?
— Два (показывает два пальца).
— А кто второй папа?
— Второй с бородой, а ты с усами (показывает бороду и усы на своем лице).— В общем, у Мики произошел небольшой рассинхрон, который нивелировался через пару дней, — продолжает Левон. — Что я хочу сказать: люди отвыкают друг от друга, и привыкают друг к другу. Но такими заточениями в различные тюрьмы государство наносит сильный удар по семьям, который может их разрушить. Ведь я был там всего полгода, а что происходит после нескольких лет? Прикол нашей ситуации в том, что много образованных публичных умных людей пройдет через судебную и пенитенциарную систему и начнет об этом говорить, о том, что там происходит. Ведь вся эта дичь была и раньше, просто мы все думали, что в тюрьмах сидят наркоманы, убийцы и проститутки (ну, и воры еще конечно). Но об этом отдельно. Берегите себя и своих близких, у нас все обязательно получится!
Дело рассматривала судья Юлия Близнюк, позицию гособвинения поддерживал старший помощник прокурора Павел Попков. Гособвинитель запросил для подсудимого два года «химии» (ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа). Судья обвинение
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Заточениями в тюрьмы государство наносит сильный удар по семьям», - говорит политзаключенный.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)