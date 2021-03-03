Двухлетний ребенок полгода не видел папу. Посмотрите, как сын встречает политзаключенного

Источник материала: Tut.by

Левон Халатрян был членом инициативной группы Виктора Бабарико. 11 августа его задержали и сильно избили. Полгода он пробыл в СИЗО, обвиняли в активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Суд дал ему два года «химии», 19 февраля он вернулся домой, пока приговор не вступил в законную силу. Семья Левона засняла на видео, как папу встречает двухлетний сын. «Заточениями в тюрьмы государство наносит сильный удар по семьям, который может их разрушить», — говорит политзаключенный.



Левон Халатрян сразу после освобождения в суде Фото: https://t.me/viktarbabarykaofficial

— Меня часто спрашивают про мое воссоединение с сыном, — написал Левон Халатрян на своей странице в соцсетях. — Конечно же, в голове встреча рисовалась совсем иначе, наверное, по лекалам фильмов. На деле оказалось так, как можно посмотреть на видео. Я жутко отвык от него, а он отвык от меня, хотя Яна (супруга — Прим. TUT.BY) часто разговаривала с ним про папу, читала мои письма (Левон отправлял сыну рисунки — Прим. TUT.BY). Но визуальный образ — это другое. Поэтому, неожиданно увидев меня, он растерялся и не знал, что делать. Я не стал расстраиваться (это всегда верное решение). Уже позже, за столом, я спросил у него, кто же подарил ему такие красивые наклейки (это я их прислал), дальше диалог был такой:

— Это папа мне прислал!

— А я кто?

— Ты другой папа.

— А сколько у тебя пап?

— Два (показывает два пальца).

— А кто второй папа?

— Второй с бородой, а ты с усами (показывает бороду и усы на своем лице).

— В общем, у Мики произошел небольшой рассинхрон, который нивелировался через пару дней, — продолжает Левон. — Что я хочу сказать: люди отвыкают друг от друга, и привыкают друг к другу. Но такими заточениями в различные тюрьмы государство наносит сильный удар по семьям, который может их разрушить. Ведь я был там всего полгода, а что происходит после нескольких лет? Прикол нашей ситуации в том, что много образованных публичных умных людей пройдет через судебную и пенитенциарную систему и начнет об этом говорить, о том, что там происходит. Ведь вся эта дичь была и раньше, просто мы все думали, что в тюрьмах сидят наркоманы, убийцы и проститутки (ну, и воры еще конечно). Но об этом отдельно. Берегите себя и своих близких, у нас все обязательно получится!

Напомним , Левона Халатряна задержали 11 августа 2020 года, он был сильно избит. Сначала его обвинили по статье 293 части 2 УК (Массовые беспорядки), но в декабре обвинение переквалифицировали на часть 1 статьи 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Согласно обвинению, Халатрян принял активное участие в групповых действиях в ночь с 9 на 10 августа, которые повлекли грубое нарушение общественного порядка, а именно: публично призывал людей к таким действиям через интернет, перекрывал дороги по улицам Богдановича — Машерова и Куйбышева — Машерова в Минске, перекрывал движение транспорта, выкрикивал лозунги, громко хлопал в ладони. Якобы эти действия нанесли ущерб «Минсктрансу». В обвинении звучала цифра ущерба — 115 тысяч рублей, однако потом в суде обсуждали 6126 рублей (гражданский иск по делу вынесен в отдельное производство). Левон своей вины не признает. Утверждает, что не делал ничего противоправного, а 11 августа его грубо задержали сотрудники ГУБОП. По его словам, в митингах он не участвовал и уверен, что обвинение связано с его участием в инициативной группе Виктора Бабарико. Раньше Халатрян не привлекался к уголовной ответственности, правозащитники признали его политзаключенным.

Дело рассматривала судья Юлия Близнюк, позицию гособвинения поддерживал старший помощник прокурора Павел Попков. Гособвинитель запросил для подсудимого два года «химии» (ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа). Судья обвинение поддержала . Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован. Левон был освобожден в здании суда, мера пресечения изменена на под подписку о невыезде.