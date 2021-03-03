В Новогрудке мужчина облил бензином и грозился поджечь свою жену

Источник материала: Tut.by

В Новогрудке мужчина из ревности облил жену бензином и грозился поджечь, сообщает милиция региона.



Фото: pxhere.com

52-летний мужчина с утра выпивал — и вдруг увидел, что его жена отвечает на сообщения в смартфоне. Началась словесная перепалка, затем муж бросился на 41-летнюю женщину, облил ее бензином и стал угрожать убийством. Жена вырвалась и выбежала на улицу, а затем позвонила в милицию.

Действия мужчины квалифицированы по ст. 186 УК (Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества).

Ранее он ни к уголовной, ни к административной ответственности не привлекался.