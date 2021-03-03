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В Новогрудке мужчина облил бензином и грозился поджечь свою жену

03.03.2021 13:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Новогрудке мужчина из ревности облил жену бензином и грозился поджечь, сообщает милиция региона.


Фото: pxhere.com

52-летний мужчина с утра выпивал — и вдруг увидел, что его жена отвечает на сообщения в смартфоне. Началась словесная перепалка, затем муж бросился на 41-летнюю женщину, облил ее бензином и стал угрожать убийством. Жена вырвалась и выбежала на улицу, а затем позвонила в милицию.

Действия мужчины квалифицированы по ст. 186 УК (Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества).

Ранее он ни к уголовной, ни к административной ответственности не привлекался.

 
 
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Ранее он ни к уголовной, ни к административной ответственности не привлекался.
 
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