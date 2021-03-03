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Могилев «плывет»: неубранный февральский снег растаял и залил улицы и дворы

03.03.2021 14:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы уже рассказывали, что за неполный февраль на Могилевщине выпало ну очень много снега. Коммунальники убрали большую его часть с главных улиц, но дворы расчищались кое-как. И вот результат: после нескольких дней оттепели подряд Могилев «поплыл».


Могилевчане жалуются, что во дворах многоэтажек дороги затоплены, проход по тротуарам затруднен — также из-за тающего снега. Фото опубликовал «МогилевОнлайн».







 
Теги: Могилев
 
 
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В феврале выпало ну очень много снега, его не убрали - и вот.
 
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