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Могилев «плывет»: неубранный февральский снег растаял и залил улицы и дворы
03.03.2021 14:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мы уже рассказывали, что за неполный февраль на Могилевщине
Могилевчане жалуются, что во дворах многоэтажек дороги затоплены, проход по тротуарам затруднен — также из-за тающего снега. Фото
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В феврале выпало ну очень много снега, его не убрали - и вот.
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