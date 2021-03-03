Могилев «плывет»: неубранный февральский снег растаял и залил улицы и дворы

Источник материала: Tut.by

Мы уже рассказывали, что за неполный февраль на Могилевщине выпало ну очень много снега . Коммунальники убрали большую его часть с главных улиц, но дворы расчищались кое-как. И вот результат: после нескольких дней оттепели подряд Могилев «поплыл».





Могилевчане жалуются, что во дворах многоэтажек дороги затоплены, проход по тротуарам затруднен — также из-за тающего снега. Фото опубликовал «МогилевОнлайн».























