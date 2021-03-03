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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Борисовском опытном лесхозе - более 100 тысяч ярких тюльпанов Пурпурная "Барселона" и нежно-розовая "Габриэла". Эти и другие сорта тюльпанов - хедлайнеры весенних букетов. Сейчас флористы активно готовятся к 8 марта. Только в...

Пурпурная "Барселона" и нежно-розовая "Габриэла". Эти и другие сорта тюльпанов - хедлайнеры весенних букетов. Сейчас флористы активно готовятся к 8 марта. Только в Борисовском опытном лесхозе покупателям готовы предложить более 100 тысяч ярких бутонов. Тонкости "разноцветной и ароматной" науки там начали изучать 4 года назад. Тогда на плантациях высадили всего15 тысяч луковиц.Борисовский опытный лесхоз - единственный в Беларуси, где в межсезонье выращивают тюльпаны. Лидирующие позиции он занимает и по другим показателям. Например, питомник на 35 гектаров - один из самых больших в стране. Общая же площадь лесхоза - порядка 150 гектаров.