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В Борисовском опытном лесхозе - более 100 тысяч ярких тюльпанов
03.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПурпурная "Барселона" и нежно-розовая "Габриэла". Эти и другие сорта тюльпанов - хедлайнеры весенних букетов. Сейчас флористы активно готовятся к 8 марта. Только в Борисовском опытном лесхозе покупателям готовы предложить более 100 тысяч ярких бутонов. Тонкости "разноцветной и ароматной" науки там начали изучать 4 года назад. Тогда на плантациях высадили всего15 тысяч луковиц.
Егор Литвинов, главный лесничий Борисовского опытного лесхоза: "Мы выращиваем порядка 25 сортов. Естественно, самые популярные цветы - их большее количество. Какие-то есть сорта, которые мы не знаем, как они будут продаваться - их намного меньше (в плане эксперимента приобретено). Все, кто обратится, всем продаем. В основном мы будем торговать в Борисове. Но много приезжают из других городов - Гомель, Витебск к нам обращались".
Борисовский опытный лесхоз - единственный в Беларуси, где в межсезонье выращивают тюльпаны. Лидирующие позиции он занимает и по другим показателям. Например, питомник на 35 гектаров - один из самых больших в стране. Общая же площадь лесхоза - порядка 150 гектаров.
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Пурпурная "Барселона" и нежно-розовая "Габриэла". Эти и другие сорта тюльпанов - хедлайнеры весенних букетов. Сейчас флористы активно готовятся к 8 марта. Только в...
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