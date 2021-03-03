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Уголовное дело за хулиганство и повреждение железнодорожной сигнализации

03.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению 9-ти брестчан в хулиганстве и умышленной порче железнодорожной сигнализации. События развернулись на территории Бреста и Кобринского района с сентября по ноябрь. Одни из фигурантов, чтобы выразить свое недовольство результатом выборов, изготовили манекены, которые вывешивали на улицах города. Трое из обвиняемых забросали камнями пункт охраны общественного порядка. Еще трое - двое мужчин и женщина - подожгли на проезжей части покрышки. Отдельные фигуранты блокировали и движение поездов. Как установлено, обвиняемые познакомились в различных Telegram-каналах, через которые и координировали свои планы.
 
Теги: Брест
 
 
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Прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению 9-ти брестчан в хулиганстве и умышленной порче железнодорожной сигнализации. События развернулись на...
 
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