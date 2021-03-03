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МВД: за взятки задержаны должностные лица филиала "Атланта"

03.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

За взятки задержаны должностные лица филиала "Атланта". Речь идет о Барановичском станкостроительном заводе. Что интересно, руководитель предприятия пытался скрыться в уборной рабочего кабинета и избавиться от денег.  МВД сообщает, что задержали директора завода и начальника бюро коммерческого отдела во время получения незаконного вознаграждения. Несмотря на то, что топ-менеджер пытался смыть улики, наличные удалось изъять. У подельника сумма оказалась как в российских рублях, так и в долларах.

Могли получать откаты ежегодно в виде процента от суммы товарооборота

Установлено, что мужчины получили взятку  от представителя челябинской фирмы за своевременное исполнение договоров поставок металлоизделий. По информации ГУБОПиК,  работники отечественного завода могли получать откаты ежегодно в виде процента от суммы товарооборота. Как правило, делалось это  через 3-4 посредников. Возбуждено уголовное дело, подозреваемые находятся в ИВС. Сейчас проводятся оперативно-следственные действия, направленные на установление иных участников и фактов противоправной деятельности. 

 
 
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За взятки задержаны должностные лица филиала "Атланта". Речь идет о Барановичском станкостроительном заводе. Что интересно, руководитель предприятия пытался...
 
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