Пандус в каждый дом: в Беларуси введут новые строительные нормы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 мар – Sputnik. Новые строительные нормы в создании инфраструктуры для физически ослабленных лиц начнут действовать в стране уже этой весной.

Как рассказали Sputnik в пресс-службе Минстройархитектуры, к этой категории населения относят престарелых, беременных женщин, детей-дошкольников, женщин с детьми на руках и с колясками, а также людей с различными травмами.

По новым нормам, уже на стадии проектирования многоквартирных жилых домов должны быть предусмотрены помещения для хранения инвалидных и детских колясок. А лифт по проекту должен располагаться на одном уровне с крыльцом без ступеней.

Обязательные требования коснуться и оборудования квартир электровыключателями: теперь их запрещено устанавливать на высоте выше метра от уровня пола. Счетчики тепла и воды также должны быть легко доступны для пользования.

По данным ведомства, новых норм в строительстве обязаны придерживаться как государственные, так и частные застройщики.

Кроме жилых помещений, новшества должны максимально соблюдаться при проектировании общественных, производственных зданий, а также при их ремонте и технической модернизации.

Как уточнили в ведомстве, изменения направлены на то, чтобы новое жилье было максимально комфортным и удобным для всех категорий населения.

Новые строительные нормы утверждены в Беларуси постановлением Министерства архитектуры и строительства от 13 ноября 2020 года №81, соответствующая информация была опубликована во вторник на Национальном правовом интернет-портале. Нормы будут введены в действие через 60 календарных дней после опубликования.

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