«Не стерпел». В Барановичах судят физрука за удар школьника в пах: подросток перенес операцию

Источник материала: Tut.by

3 марта суд в Барановичах начал рассматривать уголовное дело учителя физкультуры городской школы № 12: его обвиняют в причинении тяжкого телесного повреждения 14-летнему ученику.



Суд Барановичского района и города Барановичи

Что произошло?

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Известно, что в раздевалке спортзала учитель физкультуры заметил в руках одного из учеников электронную сигарету. Мужичина отчитал подростка, а затем потянул за руку, чтобы тот вышел из помещения. На выходе он ударил школьника ногой в пах.

Подростку стало плохо. Родители отвезли его в больницу. Медики диагностировали разрыв правого яичка. После операции школьника выписали и отправили домой на амбулаторное лечение.

Экспертиза показала, что подросток получил тяжкое телесное повреждение. Теперь преподавателю грозит от трех до пяти лет ограничения свободы или от четырех до восьми лет колонии.

«Не стерпел, решил наказать»

Обвиняемый — 44-летний учитель Виталий Цвирко. У него трое детей: 11, 15 и 18 лет.

До 26 февраля он работал преподавателем физкультуры в средней школе № 12. Затем уволился. По словам Виталия Альбертовича, бывшее руководство попросило его написать заявление по собственному желанию. После этого он пытался найти работу самостоятельно — но безуспешно.

По версии прокуратуры, 30 ноября прошлого года во время возникшего конфликта с учеником нанес ему один удар в область паха, чем нанес тяжкое телесное повреждение — закрытую травму мошонки.

Обвиняемый вину признал полностью.

Он говорит, что 30 ноября около 12.00 в своем кабинете почувствовал запах дыма.

⁃ Я решил зайти в мужскую раздевалку. Открыл дверь, возле окна стоял потерпевший Алексей (имя по этическим соображениям изменено. — Прим. TUT.BY). Алексей затаил дыхание и через 10 секунд начал выпускать дым, а сигарету (электронную — TUT.BY) спрятал. Я сделал ему замечание и сказал выйти из раздевалки, — сообщил Виталий Альбертович.

По словам экс-учителя, он очень разозлился. Ему было обидно видеть с электронной сигаретой своего лучшего ученика, который участвовал в соревнованиях.

⁃ Не стерпел, решил наказать. Хотел ударить по ноге, но колено соскользнуло и, как мне показалось, попало в область живота, — сказал обвиняемый.

Удар коленом пришелся Алексею в пах. Подросток согнулся, ему стало плохо. Школьник сел на ступени, чтобы прийти в себя. К потерпевшему подошла фельдшер. Алексей сказал ей, что травмировал ногу. Учитель физкультуры объяснил состояние ученика тем, что тот, якобы, «обкурился».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Когда прозвенел звонок и школьники зашли в зал, Алексей сел на скамейку. Через несколько минут встал и пошел в туалет. Когда вернулся, попросил учителя открыть раздевалку, чтобы там отлежаться. Боль не утихала — и подросток ушел домой. Классная руководитель, заметив отсутствие ученика, позвонила его маме. В тот же день родные Алексея повезли его в травмпункт. Подростка госпитализировали, а на следующий день провели операцию.

В материалах дела есть показания других учеников, которые утверждают, что физрук и раньше применял к ним силу. Эти обвинения Виталий Альбертович отверг. По его мнению, школьники его оговорили за то, что он им делал замечания.

До суда обвиняемый принес свои извинения и Алексею и его семье, возместил моральный ущерб. Материальных претензий они к нему не имеют.

Потерпевший, 14-летний Алексей в процессе участвовал со своим законным представителем — мамой. Суду он пояснил, что электронную сигарету в раздевалке нашел под тумбочкой. Раньше он такой модели не видел, ему стало интересно, решил сделать затяжку. В это время в раздевалку зашел учитель физкультуры — и нецензурно сказал ему выйти из помещения. На выходе учитель ударил его в пах. Подросток говорит, что ему было «очень плохо». Школьному фельдшеру он не рассказал про удар, чтобы «не шестерить». Маме тоже сразу не рассказал обстоятельства, чтобы не волновать ее:

⁃ Она в положении, — объяснил Алексей.

После случившегося Виталий Альбертович ему звонил, извинялся. Материальных претензий к бывшему учителю у него нет. Вопрос строгости наказания для обвиняемого и Алексей и его мама оставили на рассмотрение суда.

Фельдшеру и классной руководительнице физрук после инцидента рассказал о том, что Алексей на выходе из раздевалки споткнулся о порог и ударился пахом о его колено, которое он подставил, чтобы смягчить падение.

Обвиняемый объяснил, что истинные обстоятельства произошедшего он скрывал, так как боялся ответственности.

Одноклассники Алексея подтвердили суду, что все было именно так, как рассказал школьник.

Коллектив школы составил ходатайство с просьбой к суду применить к Виталию Цвирко минимальное наказание. Подписала бумагу также классная руководитель Алексея Ольга Гутько. Судья спросил педагога, почему она заступилась за коллегу, который нанес травму ее ученику.

⁃ Я расценила это ходатайство, как отношение к коллеге, к человеку, — объяснила классная руководительница.



Фото носит иллюстративный характер. Анна Пащенко «Гомельские ведомости»

Обвинитель посчитала вину бывшего учителя доказанной — и запросила два года и шесть месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа (так называемую «домашнюю химию»). Прокурор отметила, что обвиняемый признал вину, добровольно возместил моральный вред потерпевшей стороне, имеет положительные характеристики, ранее не судим, не привлекался.

— Однако нельзя оставить без внимания то, что обвиняемый применил насилие в отношении учащегося в здании школы.

Сторона защиты напомнила, что у Виталия Цвирко не было намерения причинить подростку телесные повреждения.

— Он признает, что это было не только непедагогично, но и незаконно.

Сторона защиты напомнила, что у обвиняемого двое несовершеннолетних детей и сын, которому несколько месяцев назад исполнилось 18 лет. Также адвокат подчеркнула, что Виталий Цвирко заботится и о двух своих престарелых родителях.

Защита согласилась с предложенным прокуратурой ограничением свободы, но попросила снизить срок.

Обвиняемый в последнем слове попросил прощения у мальчика и его мамы:

— Проработал в системе образования более 20 лет. Всегда были хорошие отношения и с учениками и с коллегами. (…) Я сожалею и раскаиваюсь, что причинил боль, нанес травму ученику. Каждый день сожалею об этом и думаю о его здоровье.

Приговор физруку вынесут завтра, 4 марта.