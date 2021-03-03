В Мозыре суд приговорил волонтера штаба Тихановской к пяти годам колонии усиленного режима

Источник материала: Tut.by

В Мозыре волонтера штаба Светланы Тихановской осудили на пять лет колонии за приготовление к массовым беспорядкам. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».



Фото: Полесская весна

Активисту Руслану Парфенову вменялось в вину совершение преступления по части 2 статьи 293 (Массовые беспорядки). Сообщается, что о ходе процесса известно мало: суд над мужчиной проходил в закрытом режиме. В среду, 3 марта, был оглашен приговор — пять лет колонии усиленного режима. При этом на прошедшем 17 февраля судебном заседании государственный обвинитель запрашивал в качестве наказания шесть лет лишения свободы.

Руслан Парфенов оказался в числе волонтеров предвыборного штаба Светланы Тихановской, которые были задержаны 6 августа, а на следующий день его приговорили к 10 суткам ареста. Уже 8 августа на телеканале ОНТ показали сюжет: в нем приводились якобы материалы опроса Руслана, где он признается в изготовлении «ежей», которые предназначались для того, чтобы останавливать технику силовых органов. Однако родственники и друзья Парфенова не узнали его на показанных в сюжете кадрах.

Парфенова выпустили из ИВС 17 августа, а 19 августа он был вновь Минск. И такая история не одна">задержан по подозрению в организации в массовых беспорядков. Коллеги Руслана Парфенова — работники ОАО «Мозырский НПЗ» — в коллективном письме в начале сентября требовали объяснить обоснованность задержания и ареста мужчины.

В конце ноября Следственный комитет рассказал о завершении расследования уголовного дела. Утверждалось, что 40-летний мужчина в июле-августе изготовил более тысячи металлических «ежей», которые планировал передать другим лицам для повреждения автомобильных шин спецтранспорта сотрудников правоохранительных органов. Металлические конструкции он хранил сначала на территории Мозырского района, а затем перевез в Калинковичи. Также утверждалось, что мужчина администрировал «деструктивный» канал в Telegram и состоял в чате, где искал человека, который сможет доставить «ежи» в Минск.

Суд постановил уничтожить металлические конструкции в форме «ежей».