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В Мозыре суд приговорил волонтера штаба Тихановской к пяти годам колонии усиленного режима
03.03.2021 15:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Мозыре волонтера штаба Светланы Тихановской осудили на пять лет колонии за приготовление к массовым беспорядкам. Об этом
Активисту Руслану Парфенову вменялось в вину совершение преступления по части 2 статьи 293 (Массовые беспорядки). Сообщается, что о ходе процесса известно мало: суд над мужчиной проходил в закрытом режиме. В среду, 3 марта, был оглашен приговор — пять лет колонии усиленного режима. При этом на прошедшем 17 февраля судебном заседании государственный обвинитель запрашивал в качестве наказания шесть лет лишения свободы.
Руслан Парфенов оказался в числе волонтеров предвыборного штаба Светланы Тихановской, которые были
Парфенова выпустили из ИВС 17 августа, а 19 августа он был вновь Минск. И такая история не одна">задержан по подозрению в организации в массовых беспорядков. Коллеги Руслана Парфенова — работники ОАО «Мозырский НПЗ» — в коллективном письме в начале сентября требовали объяснить обоснованность задержания и ареста мужчины.
В конце ноября Следственный комитет
Суд постановил уничтожить металлические конструкции в форме «ежей».
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Руслан Парфенов обвинялся по статье о массовых беспорядках: ему вменяли в вину изготовление металлических «ежей» для последующего использования против техники...
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