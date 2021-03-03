Что известно о задержаниях админов телеграм-каналов и блогеров в Минске 2 марта

Вчера, 2 марта, появилась информация о задержаниях администраторов и участников некоторых телеграм-каналов, а также блогеров. Что известно о задержанных, кого отпустили, а кто оказался на Окрестина, сообщает TUT.by.

В незарегистрированном правозащитном центре «Вясна» рассказали, что им известно о 17 задержанных. А также «поступала информация, что в УСК вчера было минимум 36 человек», но эту информацию проверить и подтвердить они не могут.

Канал «Списки задержанных» информирует о более 20 задержанных вчера.

Согласно данным телеграм-канала, одной из этих 20 человек стала YouTube-блогер Ольга Токарчук, на аккаунт которой подписаны более 30 тысяч пользователей платформы. Мать рассказала, что Ольга ей позвонила, пока собирала вещи, и сообщила, что ее задерживают за «оскорбление должностного лица» — судьи. На данный момент не известно, по какой статье будет предъявлено обвинение Ольге.

Задержали вчера двух магистрантов истфака БГУ — Александра Паршенкова и Александра Новикова. Паршенков возглавляет «Свободный профсоюз студентов», а его друг Новиков является участников канала.

Александра Паршенкова отпустили в тот же день. Он рассказал, что к ним в комнату (парни живут в одной комнате в общежитии) пришли сотрудники ГУБОПиК, осмотрели и вернули технику, а затем вынесли ему предупреждение о последствиях участия в несанкционированных массовых мероприятиях.

Александра Новикова задержали и увезли на Окрестина, а чуть позже в телеграм-канале пресс-секретаря МВД появилось видео, где магистрант рассказывает, что «принимал участие в несанкционированных массовых мероприятиях в сентябре и октябре 2020 года», а также пересылал фото в экстремистский телеграм-канал. В МВД сообщают, что в отношении Новикова составлены административные протоколы за распространение информации, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность, а также неповиновение законному требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий. Сегодня у парня должен быть суд.

Также в списке есть имя Руслан Литвин. Его жена рассказала, что Литвина задержали вчера утром за комментарий в соцсети, которым он оскорбил сотрудника милиции. Ему вменяют ст. 369 УК РБ «Оскорбление представителя власти», но, по словам супруги, Руслана обещали отпустить до суда домой.

Центр «Вясна» пишет, что Марину Савенок забрали в наручниках из ее квартиры, а в пустой квартире состоялся обыск.

Также задержана Екатерина Корниевич, которой вменяют ст. 342 УК РБ «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них», рассказал ее муж.

«Весна» упоминает Анатолия Таптунова, которого называет сотрудником EPAM. Компания не дала комментарий по данному человеку, но в соцсетях есть граждани с таким именем, фамилией и местом работы.

В районе Каменной Горки задержаны Константин Карташов и Елена Карташова (Шиманская), Елена и Евгений Соболько, Ольга и Дмитрий Списак. Знакомая семьи Списак рассказала, что они являются многодетными родителями, но причину задержания она не знает.

Приведем все имена арестованных, опубликованные телеграм-каналом «Списки задержанных»:

Богданкевич Екатерина Станиславовна

Вершаль Екатерина Алексеевна

Жалнин Вячеслав Валерьевич

Карташов Константин Фёдорович

Карташова (Шиманская) Елена Владимировна

Корниевич Екатерина Игоревна

Литвин Руслан Георгиевич

Мороз Анастасия Николаевна

Новиков Александр

Паршенков Александр (освобожден)

Пунько Анастасия

Пунько Дмитрий

Романюк Виктор Леонидович

Савенок Марина Ивановна

Соболько Евгений

Соболько Елена Михайловна

Списак Дмитрий Петрович

Списак Ольга

Старовойт Виталий Федорович

Таптунов Анатолий Сергеевич

Токарчук Ольга

Трохина Мария Олеговн

Шкелко Виктория Федоровна

Шпетный Павел Александрович

Козлянко Александр Александрович

Ярошенко Анжелика Анатольевна