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Что известно о задержаниях админов телеграм-каналов и блогеров в Минске 2 марта
03.03.2021 16:33 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Вчера, 2 марта, появилась информация о задержаниях администраторов и участников некоторых телеграм-каналов, а также блогеров. Что известно о задержанных, кого отпустили, а кто оказался на Окрестина,
В незарегистрированном правозащитном центре «Вясна» рассказали, что им известно о 17 задержанных. А также «поступала информация, что в УСК вчера было минимум 36 человек», но эту информацию проверить и подтвердить они не могут.
Канал «Списки задержанных»
Согласно данным телеграм-канала, одной из этих 20 человек стала YouTube-блогер Ольга Токарчук, на аккаунт которой подписаны более 30 тысяч пользователей платформы. Мать рассказала, что Ольга ей позвонила, пока собирала вещи, и сообщила, что ее задерживают за «оскорбление должностного лица» — судьи. На данный момент не известно, по какой статье будет предъявлено обвинение Ольге.
Задержали вчера двух магистрантов истфака БГУ — Александра Паршенкова и Александра Новикова. Паршенков возглавляет «Свободный профсоюз студентов», а его друг Новиков является участников канала.
Александра Паршенкова отпустили в тот же день. Он рассказал, что к ним в комнату (парни живут в одной комнате в общежитии) пришли сотрудники ГУБОПиК, осмотрели и вернули технику, а затем вынесли ему предупреждение о последствиях участия в несанкционированных массовых мероприятиях.
Александра Новикова задержали и увезли на Окрестина, а чуть позже в телеграм-канале пресс-секретаря МВД
Также в списке есть имя Руслан Литвин. Его жена рассказала, что Литвина задержали вчера утром за комментарий в соцсети, которым он оскорбил сотрудника милиции. Ему вменяют ст. 369 УК РБ «Оскорбление представителя власти», но, по словам супруги, Руслана обещали отпустить до суда домой.
Центр «Вясна» пишет, что Марину Савенок забрали в наручниках из ее квартиры, а в пустой квартире состоялся обыск.
Также задержана Екатерина Корниевич, которой вменяют ст. 342 УК РБ «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них», рассказал ее муж.
«Весна» упоминает Анатолия Таптунова, которого называет сотрудником EPAM. Компания не дала комментарий по данному человеку, но в соцсетях есть граждани с таким именем, фамилией и местом работы.
В районе Каменной Горки задержаны Константин Карташов и Елена Карташова (Шиманская), Елена и Евгений Соболько, Ольга и Дмитрий Списак. Знакомая семьи Списак рассказала, что они являются многодетными родителями, но причину задержания она не знает.
Приведем все имена арестованных,
Напомним, недавно
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Вчера, 2 марта, появилась информация о задержаниях администраторов и участников некоторых телеграм-каналов, а также блогеров.
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