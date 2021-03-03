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Прямые телефонные линии пройдут в эту субботу
03.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБыть на связи с руководством и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы позволяют субботние прямые телефонные линии.
В столице 6 марта с 9:00 до 12:00 на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.
А на вопросы жителей центрального региона ответит заместитель губернатора Николай Рогощук. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и области организуется каждую субботу.
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Быть на связи с руководством и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы позволяют субботние прямые телефонные линии. В столице 6...
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