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Мини-центр безопасности для дошкольников открыли в Логойске

03.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Как избежать пожара либо потопа, и что делать в случае отравления... Первый в области мини-центр безопасности для дошколят открыли сегодня в Логойске. Интерактивное пространство условно разделено на зоны. В одной будут изучать правила поведения дома. Наглядно разбирать ошибки позволит дополненная реальность. Еще одно направление работы - это "азбука безопасности" для улицы. Образовательная площадка разместилась на базе дошкольного центра развития ребенка.

Всего же в центральном регионе работают 10 имиджевых комнат спасателей, а также областной центр безопасности в Борисове. Подобные локации только в формате мини существуют практически в каждом районе. Недавно, например, центр открылся в Червене.

 
 
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Как избежать пожара либо потопа, и что делать в случае отравления... Первый в области мини-центр безопасности для дошколят открыли сегодня в Логойске. Интерактивное...
 
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