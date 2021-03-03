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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мини-центр безопасности для дошкольников открыли в Логойске Как избежать пожара либо потопа, и что делать в случае отравления... Первый в области мини-центр безопасности для дошколят открыли сегодня в Логойске. Интерактивное...

Как избежать пожара либо потопа, и что делать в случае отравления... Первый в области мини-центр безопасности для дошколят открыли сегодня в Логойске. Интерактивное пространство условно разделено на зоны. В одной будут изучать правила поведения дома. Наглядно разбирать ошибки позволит дополненная реальность. Еще одно направление работы - это "азбука безопасности" для улицы. Образовательная площадка разместилась на базе дошкольного центра развития ребенка.Всего же в центральном регионе работают 10 имиджевых комнат спасателей, а также областной центр безопасности в Борисове. Подобные локации только в формате мини существуют практически в каждом районе. Недавно, например, центр открылся в Червене.