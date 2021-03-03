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"Женщина года 2020". В Витебске чествовали лучших женщин области
03.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОни красивы, успешны и активно отстаивают свою гражданскую позицию. В Витебске наградили лауреатов областного этапа конкурса "Женщина года 2020". Лучших определили в шести номинациях. Дипломы и подарки получили 30 женщин. Одна из лауреатов - Татьяна Мельман - 22 года руководит Клястицкой школой. В небольшом сельском учреждении создан уникальный музей народной славы, проходят интересные патриотические проекты.
Татьяна Мельман, директор Клястицкой детского сада - средней школы: "Уже более десяти лет мы в этом направлении работаем. Я думаю, сегодня по всей области известен наш школьный музей народной славы, единственный школьный музей, где есть зал славы Отечественной войны 1812 года. Россонщина - это партизанская деятельность Петра Мироновича Машерова. Все эти традиции в основе нашего коллектива".
Елена Мартынова, председатель Витебской областной организации Белорусского союза женщин: "Роль женщины в современном мире, безусловно, увеличивается с каждым годом. Но роль мамы, хранительницы мира, покоя в семье, в мире, в обществе остается, мне кажется, неизменной".
По результатам регионального этапа пять женщин представят Витебскую область в республиканском финале конкурса "Женщина года 2020".
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Они красивы, успешны и активно отстаивают свою гражданскую позицию. В Витебске наградили лауреатов областного этапа конкурса "Женщина года 2020". Лучших определили в...
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