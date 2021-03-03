ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Женщина года 2020". В Витебске чествовали лучших женщин области

03.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Они красивы, успешны и активно отстаивают свою гражданскую позицию. В Витебске наградили лауреатов областного этапа конкурса "Женщина года 2020". Лучших определили в шести номинациях. Дипломы и подарки получили 30 женщин. Одна из лауреатов - Татьяна Мельман - 22 года руководит Клястицкой школой. В небольшом сельском учреждении создан уникальный музей народной славы, проходят интересные патриотические проекты. 

Татьяна Мельман, директор Клястицкой детского сада - средней школы: "Уже более десяти лет мы в этом направлении работаем. Я думаю, сегодня по всей области известен наш школьный музей народной славы, единственный школьный музей, где есть зал славы Отечественной войны 1812 года. Россонщина - это партизанская деятельность Петра Мироновича Машерова. Все эти традиции  в основе нашего коллектива".

Елена Мартынова, председатель Витебской областной организации Белорусского союза женщин: "Роль женщины в современном мире, безусловно, увеличивается с каждым годом. Но роль мамы, хранительницы мира, покоя в семье, в мире, в обществе остается, мне кажется, неизменной".

По результатам регионального этапа пять женщин представят Витебскую область в республиканском финале конкурса "Женщина года 2020".

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Они красивы, успешны и активно отстаивают свою гражданскую позицию. В Витебске наградили лауреатов областного этапа конкурса "Женщина года 2020". Лучших определили в...
 
Новости дня
Новости общества
 
Инновационные технологии в образовании обсудили на примере Белорусско-Российского университета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by