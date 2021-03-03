ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Инновационные технологии в образовании обсудили на примере Белорусско-Российского университета

03.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Инновационные технологии в образовании и подготовка специалистов высокого уровня для реального сектора экономики. Такие задачи поставлены перед вузами страны на предстоящую пятилетку. На примере Белорусско-Российского университета в Могилеве педколлектив, студенты с участием вице-премьера Игоря Петришенко обсудили потенциал вуза. С каждым годом здесь все больше отходят от профильности, готовят инженеров не только для отрасли машиностроения, но и строительства, энергетики, телекоммуникаций, ежегодно прибавляя по несколько специальностей и лабораторий.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси: "Мы сегодня видели разработки, которые внедряются в промышленную сферу на таких гигантах,  как Белорусский автомобильный завод,  БелАЗ. В текущем году будет осуществлен набор на новую специализацию в магистратуре по робототехнике, т.е. вуз идет в ногу со временем".

Михаил Лустенков, ректор Белорусско-Российского университета: "Мы участвуем в экспериментальном проекте «Университет 3.0» , готовим рыночно  ориентированных .специалистов. Открываем специальности физико-математического направления, т. е это прикладная математика. Готовим документы на открытие специальности "геодезия", специальность "нефтяное дело", проекта по подготовке бакалавриата, "нефтегазовое дело".

Сегодня в БРУ обучаются свыше 11 тысяч студентов по почти трем десяткам специальностей. Причем не только из Беларуси и России. В целом из 20 стран. В этом году вуз отметит 60-летие.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инновационные технологии в образовании и подготовка специалистов высокого уровня для реального сектора экономики. Такие задачи поставлены перед вузами страны на...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Не стерпел». В Барановичах судят физрука за удар школьника в пах: подросток перенес операцию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by