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Инновационные технологии в образовании обсудили на примере Белорусско-Российского университета
03.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИнновационные технологии в образовании и подготовка специалистов высокого уровня для реального сектора экономики. Такие задачи поставлены перед вузами страны на предстоящую пятилетку. На примере Белорусско-Российского университета в Могилеве педколлектив, студенты с участием вице-премьера Игоря Петришенко обсудили потенциал вуза. С каждым годом здесь все больше отходят от профильности, готовят инженеров не только для отрасли машиностроения, но и строительства, энергетики, телекоммуникаций, ежегодно прибавляя по несколько специальностей и лабораторий.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси: "Мы сегодня видели разработки, которые внедряются в промышленную сферу на таких гигантах, как Белорусский автомобильный завод, БелАЗ. В текущем году будет осуществлен набор на новую специализацию в магистратуре по робототехнике, т.е. вуз идет в ногу со временем".
Михаил Лустенков, ректор Белорусско-Российского университета: "Мы участвуем в экспериментальном проекте «Университет 3.0» , готовим рыночно ориентированных .специалистов. Открываем специальности физико-математического направления, т. е это прикладная математика. Готовим документы на открытие специальности "геодезия", специальность "нефтяное дело", проекта по подготовке бакалавриата, "нефтегазовое дело".
Сегодня в БРУ обучаются свыше 11 тысяч студентов по почти трем десяткам специальностей. Причем не только из Беларуси и России. В целом из 20 стран. В этом году вуз отметит 60-летие.
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Инновационные технологии в образовании и подготовка специалистов высокого уровня для реального сектора экономики. Такие задачи поставлены перед вузами страны на...
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