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Автопробег "Спасибо силовикам!" стартует завтра в Могилеве

03.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Спасибо силовикам!". Автопробег за Беларусь, посвященный Дню белорусской милиции, стартует завтра в Могилеве. В 10:30 утра участников ждут на парковке по улице Гагарина, 79. Во время маршрута планируется возложение цветов к памятнику батальону милиции капитана Владимирова, а также посещение Могилевского института МВД.

Анна Харута, зампредседателя РОО "Патриоты Беларуси": "Изначально у нас задача была такая - превратить это не просто в покатушки какие-то, а со смыслом. Мы всегда посещаем как знаковые мемориальные комплексы, исторические места, так и предприятия. То есть, у нас задача – показать, какая красивая страна, показать наши достижения".

Напомним, автопробеги в поддержку мира и процветания Беларуси стартовали в августе прошлого года и проходят каждую субботу.

 
Теги: Могилев
 
 
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"Спасибо силовикам!". Автопробег за Беларусь, посвященный Дню белорусской милиции, стартует завтра в Могилеве. В 10:30 утра участников ждут на парковке по улице...
 
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