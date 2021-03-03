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Автопробег "Спасибо силовикам!" стартует завтра в Могилеве
03.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Спасибо силовикам!". Автопробег за Беларусь, посвященный Дню белорусской милиции, стартует завтра в Могилеве. В 10:30 утра участников ждут на парковке по улице Гагарина, 79. Во время маршрута планируется возложение цветов к памятнику батальону милиции капитана Владимирова, а также посещение Могилевского института МВД.
Анна Харута, зампредседателя РОО "Патриоты Беларуси": "Изначально у нас задача была такая - превратить это не просто в покатушки какие-то, а со смыслом. Мы всегда посещаем как знаковые мемориальные комплексы, исторические места, так и предприятия. То есть, у нас задача – показать, какая красивая страна, показать наши достижения".
Напомним, автопробеги в поддержку мира и процветания Беларуси стартовали в августе прошлого года и проходят каждую субботу.
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"Спасибо силовикам!". Автопробег за Беларусь, посвященный Дню белорусской милиции, стартует завтра в Могилеве. В 10:30 утра участников ждут на парковке по улице...
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