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Над Минском будет летать вертолет МЧС
03.03.2021 16:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Спасатели проведут тепловую аэросъемку с вертолета для проверки состояния теплосетей Минска,
Спасатели будут летать над городом и при помощи специальных приборов искать тепловые аномалии: повреждения, недостаточную тепловую изоляцию на трубопроводах, затопление трубопроводов и другие.
Работы начнутся 3 марта. Для максимального результата работы необходимо проводить и вечером. МЧС просит с пониманием отнестись к необходимости подобных полетов.
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Спасатели будут летать над городом и при помощи специальных приборов искать тепловые аномалии.
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