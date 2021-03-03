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Над Минском будет летать вертолет МЧС

03.03.2021 16:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Спасатели проведут тепловую аэросъемку с вертолета для проверки состояния теплосетей Минска, сообщили в пресс-службе МЧС.


Фото с учений МЧС в марте прошлого года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Спасатели будут летать над городом и при помощи специальных приборов искать тепловые аномалии: повреждения, недостаточную тепловую изоляцию на трубопроводах, затопление трубопроводов и другие.

Работы начнутся 3 марта. Для максимального результата работы необходимо проводить и вечером. МЧС просит с пониманием отнестись к необходимости подобных полетов.

 
Теги: Минск
 
 
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Спасатели будут летать над городом и при помощи специальных приборов искать тепловые аномалии.
 
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