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Как пойдет общественный транспорт в Гродно в большие выходные
03.03.2021 16:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 5 по 8 марта городской общественный транспорт будет ездить по измененному графику. Об этом
5 марта городские автобусы поедут в режиме пятницы, 6 марта — как в субботу, а 7 и 8 марта — по графику воскресенья.
По такому же расписанию будут ездить и пригородные маршруты автопарка Гродно. Изменится и режим работы на междугородных маршрутах этого перевозчика.
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Изменится и режим работы на пригородных и междугородных маршрутах.
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