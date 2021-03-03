Как пойдет общественный транспорт в Гродно в большие выходные

Источник материала: Tut.by

С 5 по 8 марта городской общественный транспорт будет ездить по измененному графику. Об этом сообщает «Вечерний Гродно».



Фото: Вечерний Гродно

5 марта городские автобусы поедут в режиме пятницы, 6 марта — как в субботу, а 7 и 8 марта — по графику воскресенья.

По такому же расписанию будут ездить и пригородные маршруты автопарка Гродно. Изменится и режим работы на междугородных маршрутах этого перевозчика.



