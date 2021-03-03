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Без паники: над Минском в течение нескольких дней будет летать вертолет

03.03.2021 17:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 мар – Sputnik. В среду и ближайшие несколько дней вертолет МЧС будет проводить специальную тепловую аэросъемку для проверки состояния теплосетей Минска, сообщила пресс-служба ведомства.

"Спасатели совершат облет города на вертолете, и при помощи специальных приборов специалисты выявят тепловые аномалии (повреждения, недостаточная тепловая изоляция на трубопроводах, затопление трубопроводов)", – отметили в МЧС. Притом летать будут и вечером, чтобы получить максимальный результат работы.

В МЧС попросили отнестись с пониманием к необходимости подобных полетов и принесли извинения за возможные неудобства.

В филиале "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" уточнили, что аэросъемка будет проводиться с 3 по 7 марта при благоприятных погодных условиях.

В сообщении говорится, что руководство МЧС самостоятельно принимает решение, в какое время необходимо совершать облет. По его итогам будет составлена таблица предварительных оперативных результатов.

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Теги: Минск
 
 
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Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям просят жителей белорусской столицы отнестись с пониманием к возможным неудобствам.
 
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