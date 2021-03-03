|
Без паники: над Минском в течение нескольких дней будет летать вертолет
03.03.2021 17:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мар – Sputnik. В среду и ближайшие несколько дней вертолет МЧС будет проводить специальную тепловую аэросъемку для проверки состояния теплосетей Минска, сообщила пресс-служба ведомства.
"Спасатели совершат облет города на вертолете, и при помощи специальных приборов специалисты выявят тепловые аномалии (повреждения, недостаточная тепловая изоляция на трубопроводах, затопление трубопроводов)", – отметили в МЧС. Притом летать будут и вечером, чтобы получить максимальный результат работы.
В МЧС попросили отнестись с пониманием к необходимости подобных полетов и принесли извинения за возможные неудобства.
В филиале "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" уточнили, что аэросъемка будет проводиться с 3 по 7 марта при благоприятных погодных условиях.
В сообщении говорится, что руководство МЧС самостоятельно принимает решение, в какое время необходимо совершать облет. По его итогам будет составлена таблица предварительных оперативных результатов.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям просят жителей белорусской столицы отнестись с пониманием к возможным неудобствам.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)