Задержанным под Молодечно минчанам присудили большие штрафы и «сутки»

Источник материала: Tut.by

Шестерых минчан, которые праздновали окончание зимы в коттедже под Молодечно, осудили на 15 суток, еще семь получили штрафы. Всего было задержано 25 человек. Об этом сообщает телеграм-канал «Вясна» назірае».



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

27 февраля на коттеджном участке под Молодечно задержали 25 человек, которые собрались на шашлыки, чтобы отметить Масленицу. Там их задержали сотрудники ОМОН.

В УВД Минского облисполкома события комментировали так: «Они собирались сжечь на Масленицу чучело в цветах национального флага».

«При себе у участников была БЧБ-символика, а также фигура для сожжения в одежде цветовой гаммы национального флага. Свои действия, выражавшие явное неуважение к обществу, собравшиеся записали на камеры гаджетов».

Задержанных в итоге судили в четырех городах. Некоторых задержанных перевезли в Воложин, Смолевичи и Борисов. Как минимум шестеро из них получили 15 суток по статье 23.34 КоАП за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

Еще семь человек получили штрафы от 20 (580 рублей) до 50 базовых (1450 рублей).

Что с остальными задержанными — пока неизвестно.