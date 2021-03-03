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Задержанным под Молодечно минчанам присудили большие штрафы и «сутки»
03.03.2021 17:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Шестерых минчан, которые праздновали окончание зимы в коттедже под Молодечно, осудили на 15 суток, еще семь получили штрафы. Всего было задержано 25 человек. Об этом
27 февраля на коттеджном участке под Молодечно
В УВД Минского облисполкома события комментировали так: «Они собирались сжечь на Масленицу чучело в цветах национального флага».
«При себе у участников была БЧБ-символика, а также фигура для сожжения в одежде цветовой гаммы национального флага. Свои действия, выражавшие явное неуважение к обществу, собравшиеся записали на камеры гаджетов».
Задержанных в итоге судили в четырех городах. Некоторых задержанных перевезли в Воложин, Смолевичи и Борисов. Как минимум шестеро из них получили 15 суток по статье 23.34 КоАП за участие в несанкционированном массовом мероприятии.
Еще семь человек получили штрафы от 20 (580 рублей) до 50 базовых (1450 рублей).
Что с остальными задержанными — пока неизвестно.
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Шестерых минчан, которые праздновали окончание зимы в коттедже под Молодечно, осудили на 15 суток. Об этом сообщает телеграм-канал «Вясна» назірае".
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