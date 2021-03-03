«Какой-то мужик танцует без трусов». В Гродно за хулиганство перед машиной милиции судят музыканта

Источник материала: Tut.by

В Гродно начался суд над музыкантом Игорем Банцером. Его обвиняют в хулиганстве: ночью 5 сентября танцевал без нижнего белья перед милицейским автомобилем. Потерпевший — водитель-милиционер РОВД Ленинского района города Сергей Богдевич. Претензий он к Банцеру не имеет. Музыкант был доставлен в суд под конвоем. До начала слушаний он громко разговаривал с милиционерами, падал на пол и демонстрировал из клетки плакат с надписью «Справедливости нет». Позже — уже во время заседания — объявил о сухой голодовке, так как считает свое дело «политически мотивированным».



Фото: TUT.BY

Поддержать музыканта пришли около 30 человек, однако все желающие попасть внутрь маленького зала не смогли — не хватило мест. Милиционеры и секретарь суда попросили нескольких человек выйти, так как негде было сесть потерпевшему.

Дело гродненского музыканта рассматривают в суде Ленинского района Гродно.

41-летний Игорь Банцер — лидер стрит-панк-группы Mister X. Женат, у него двое детей (8 и 10 лет). В этом году во время акций протеста он трижды отбывал административный арест за участие в митингах (в общей сложности 18 суток), а также был оштрафован. Он был задержан 20 октября прошлого года, дома у мужчины провели обыск. С того времени он находился в Гродненском СИЗО.

В самом начале судебного заседания музыкант сразу же получил замечание: танцевал и активно передвигался в клетке.

— Меня же за танец судят, — возмущается Банцер.

На вопрос судьи о месте жительства отвечает: «Планета Земля. Я космополит».

Потом просит приобщить к материалам дела три ходатайства: вести судопроизводство на белорусском языке (отклонено), приобщить заявление о сухой голодовке к материалам дела (удовлетворено) и отказ от адвоката (удовлетворено).

По версии обвинения, Банцер, «умышленно выражая неуважение к представителям власти, явно пренебрегая общеморальными нормами с особым цинизмом»

обнажил свои половые органы и демонстрировал их милиционерам, которые находились в служебном автомобиле, а также неустановленным лицам.

Потерпевший — водитель-милиционер, который как раз и находился в той самой машине. Он вместе с участковым в ту ночь приехали по вызовы к одному из баров.

Водитель рассказал, что сначала увидел Банцера сбоку от машины. Тот был еще одет «во что-то розовое и яркое». Потом сотрудник начал заполнять бортовой журнал и, когда поднял глаза, увидел танцующего мужчину. Тот уже был без трусов.

— Смотрю, какой-то мужик танцует голый перед машиной, — вспоминал в суде потерпевший.

Пока милиционер выбегал из машины, чтобы все прекратить, обвиняемый натянул трусы и, как предполагает милиционер, и шорты — и скрылся в толпе.



Фото: TUT.BY

Милиционер рассказывает, что из-за сложной общественно-политической ситуации в стране идти в то место, где было много людей, побоялся — потому что «не знал, что у них в голове».

Из сотрудников милиции танец Банцера видел только водитель, участковый в то время находился в салоне с человеком, который и вызывал их.

Ни участковый, ни водитель о «голом» танце Банцера руководству не докладывали, посчитав это просто пьяной выходкой.

Тем не менее, сейчас водитель считает, что Банцер «нарушил общественный порядок и таким образом проявил к нему, сотруднику милиции, неуважение».

У Банцера было несколько вопросов к потерпевшему. Он выяснял, сколько времени прошло с того момента, когда водитель увидел Банцера без трусов и начал выходить из машины, а сам музыкант начал убегать.

— Ну, секунд 10.

Судья и обвиняемый долго выясняли, что же конкретно видел потерпевший: были ли видны ягодицы, половой член, лицом ли музыкант стоял к машине.

— А татуировки мои интимные видели? У меня справа и слева есть татуировки. Я могу показать, если суд разрешит.

— Не надо, — ответил потерпевший. В этот момент заволновался конвой, присутствующие старались не смеяться, а судья просила всех успокоиться. — Я не видел.

На вопрос судьи, был ли в момент танца обвиняемый пьян, водитель говорит, что предполагает, что такую выходку человек может совершить, только будучи в алкогольном опьянении.

Банцер долго пытается выяснить у потерпевшего, как он пришел к такому выводу.

— А может я был в наркотическом опьянении?

— Я не знаю.

— Ну как, алкогольное опьянение на глаз вы можете определить. А наркотическое?

В итоге в суде объявлен перерыв до завтра, 4 февраля. Будут слушать свидетелей.