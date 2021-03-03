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«Какой-то мужик танцует без трусов». В Гродно за хулиганство перед машиной милиции судят музыканта
03.03.2021 17:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно начался суд над музыкантом Игорем Банцером. Его обвиняют в хулиганстве: ночью 5 сентября танцевал без нижнего белья перед милицейским автомобилем. Потерпевший — водитель-милиционер РОВД Ленинского района города Сергей Богдевич. Претензий он к Банцеру не имеет. Музыкант был доставлен в суд под конвоем. До начала слушаний он громко разговаривал с милиционерами, падал на пол и демонстрировал из клетки плакат с надписью «Справедливости нет». Позже — уже во время заседания — объявил о сухой голодовке, так как считает свое дело «политически мотивированным».
Поддержать музыканта пришли около 30 человек, однако все желающие попасть внутрь маленького зала не смогли — не хватило мест. Милиционеры и секретарь суда попросили нескольких человек выйти, так как негде было сесть потерпевшему.
Дело гродненского музыканта рассматривают в суде Ленинского района Гродно.
41-летний Игорь Банцер — лидер стрит-панк-группы Mister X. Женат, у него двое детей (8 и 10 лет). В этом году во время акций протеста он трижды отбывал административный арест за участие в митингах (в общей сложности 18 суток), а также был оштрафован. Он
В самом начале судебного заседания музыкант сразу же получил замечание: танцевал и активно передвигался в клетке.
— Меня же за танец судят, — возмущается Банцер.
На вопрос судьи о месте жительства отвечает: «Планета Земля. Я космополит».
Потом просит приобщить к материалам дела три ходатайства: вести судопроизводство на белорусском языке (отклонено), приобщить заявление о сухой голодовке к материалам дела (удовлетворено) и отказ от адвоката (удовлетворено).
По версии обвинения, Банцер, «умышленно выражая неуважение к представителям власти, явно пренебрегая общеморальными нормами с особым цинизмом»
Потерпевший — водитель-милиционер, который как раз и находился в той самой машине. Он вместе с участковым в ту ночь приехали по вызовы к одному из баров.
Водитель рассказал, что сначала увидел Банцера сбоку от машины. Тот был еще одет «во что-то розовое и яркое». Потом сотрудник начал заполнять бортовой журнал и, когда поднял глаза, увидел танцующего мужчину. Тот уже был без трусов.
— Смотрю, какой-то мужик танцует голый перед машиной, — вспоминал в суде потерпевший.
Пока милиционер выбегал из машины, чтобы все прекратить, обвиняемый натянул трусы и, как предполагает милиционер, и шорты — и скрылся в толпе.
Милиционер рассказывает, что из-за сложной общественно-политической ситуации в стране идти в то место, где было много людей, побоялся — потому что «не знал, что у них в голове».
Из сотрудников милиции танец Банцера видел только водитель, участковый в то время находился в салоне с человеком, который и вызывал их.
Ни участковый, ни водитель о «голом» танце Банцера руководству не докладывали, посчитав это просто пьяной выходкой.
Тем не менее, сейчас водитель считает, что Банцер «нарушил общественный порядок и таким образом проявил к нему, сотруднику милиции, неуважение».
У Банцера было несколько вопросов к потерпевшему. Он выяснял, сколько времени прошло с того момента, когда водитель увидел Банцера без трусов и начал выходить из машины, а сам музыкант начал убегать.
— Ну, секунд 10.
Судья и обвиняемый долго выясняли, что же конкретно видел потерпевший: были ли видны ягодицы, половой член, лицом ли музыкант стоял к машине.
— А татуировки мои интимные видели? У меня справа и слева есть татуировки. Я могу показать, если суд разрешит.
— Не надо, — ответил потерпевший. В этот момент заволновался конвой, присутствующие старались не смеяться, а судья просила всех успокоиться. — Я не видел.
На вопрос судьи, был ли в момент танца обвиняемый пьян, водитель говорит, что предполагает, что такую выходку человек может совершить, только будучи в алкогольном опьянении.
Банцер долго пытается выяснить у потерпевшего, как он пришел к такому выводу.
— А может я был в наркотическом опьянении?
— Я не знаю.
— Ну как, алкогольное опьянение на глаз вы можете определить. А наркотическое?
В итоге в суде объявлен перерыв до завтра, 4 февраля. Будут слушать свидетелей.
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Музыкант был доставлен в суд под конвоем. До начала слушаний он громко разговаривал с милиционерами, падал на пол и демонстрировал из клетки плакат с надписью...
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