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Витеблянин с подругой обокрали аптеку на более чем 400 рублей

03.03.2021 17:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пара из Витебска обокрала аптеку: мужчина и женщина отвлекли провизора и вынесли лекарств на более чем 400 рублей, сообщает милиция региона.


Фото: pixabay.com

Безработный 31-летний мужчина и его 30-летняя подруга пришли в аптеку, отвлекли внимание провизора и утащили с полок препараты на более чем 400 рублей. На стеллажах не было стекол, и витамины и биологически активные добавки стали легкой добычей.

Работники аптеки, обнаружив недостачу, обратились в милицию. Сотрудники просмотрели записи камер видеонаблюдения и быстро нашли парочку.

Мужчина и женщина признались, что по дешевке продали украденные препараты знакомому.

Возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Витебск
 
 
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Мужчина и женщина признались, что по дешевке продали украденные препараты знакомому.
 
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