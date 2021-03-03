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Витеблянин с подругой обокрали аптеку на более чем 400 рублей
03.03.2021 17:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пара из Витебска обокрала аптеку: мужчина и женщина отвлекли провизора и вынесли лекарств на более чем 400 рублей,
Безработный 31-летний мужчина и его 30-летняя подруга пришли в аптеку, отвлекли внимание провизора и утащили с полок препараты на более чем 400 рублей. На стеллажах не было стекол, и витамины и биологически активные добавки стали легкой добычей.
Работники аптеки, обнаружив недостачу, обратились в милицию. Сотрудники просмотрели записи камер видеонаблюдения и быстро нашли парочку.
Мужчина и женщина признались, что по дешевке продали украденные препараты знакомому.
Возбуждено уголовное дело.
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Мужчина и женщина признались, что по дешевке продали украденные препараты знакомому.
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