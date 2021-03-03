Витеблянин с подругой обокрали аптеку на более чем 400 рублей

Источник материала: Tut.by

Пара из Витебска обокрала аптеку: мужчина и женщина отвлекли провизора и вынесли лекарств на более чем 400 рублей, сообщает милиция региона.



Фото: pixabay.com

Безработный 31-летний мужчина и его 30-летняя подруга пришли в аптеку, отвлекли внимание провизора и утащили с полок препараты на более чем 400 рублей. На стеллажах не было стекол, и витамины и биологически активные добавки стали легкой добычей.

Работники аптеки, обнаружив недостачу, обратились в милицию. Сотрудники просмотрели записи камер видеонаблюдения и быстро нашли парочку.

Мужчина и женщина признались, что по дешевке продали украденные препараты знакомому.

Возбуждено уголовное дело.