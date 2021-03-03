Вынесли приговор по делу о разбросанных у прокуратуры саморезах: у одной из женщин - реальный срок

Источник материала: Tut.by

Суд вынес приговор двум женщинам, которые в декабре прошлого года разбросали саморезы возле здания столичной прокуратуры. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».



Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

Минчанки Анастасия Никитина и Светлана Лабунская обвинялись по ч. 2 ст. 339 (Хулиганство) и ч. 1 ст. 14 (Покушение на преступление) Уголовного кодекса Беларуси. До суда Никитина была заключена под стражу, а Лабунская с 30 декабря находилась под домашним арестом.

По материалам следствия, две сорокалетние женщины 13 декабря разбросали не менее 45 саморезов возле здания прокуратуры Фрунзенского района Минска. При этом один автомобиль пострадал, наехав на разбросанные металлические предметы, — ущерб составил 36 рублей 18 копеек. В следующий раз минчанки планировали повторить свои действия 27 декабря, но их задержали.

У Анастасии Никитиной двое несовершеннолетних детей, еще одного ребенка — девочку «со сложной жизненной ситуацией» — она взяла на патронажное воспитание в Боровлянах. Также у женщины слабое здоровье: диабет, проблемы со щитовидной железой, есть необходимость в проведении операции на глазах.

В итоге обе женщины были признаны судом виновными. В качестве наказания Анастасии Никитиной суд назначил один год и один месяц лишения свободы в колонии общего режима, Светлане Лабунской — полтора года «домашней химии».

Ранее Следственный комитет обнародовал видео, где одна из женщин рассказывает о совершении преступления. По ее словам, они со знакомой хотели помешать выезжать микроавтобусам с силовиками на задержания людей, выходивших на протестные марши.

— Было желание проколоть эти шины для того, чтобы они не выезжали, не задерживали людей, — заявила тогда минчанка.

Как сообщалось , момент совершения преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения. По переписке в изъятых у женщин телефонах следователи установили, что они неоднократно участвовали в акциях протеста.