Задержанным в лесу около Солигорска дали высокие штрафы и до 30 суток ареста

Источник материала: Tut.by

Задержанных в воскресенье, 28 февраля, в поселке рядом с Солигорском судили 2 и 3 марта. Трое из них — стачкомовцы «Беларуськалия». Пять женщин получили от 45 до 80 базовых величин штрафа, одна — 15 суток ареста. Мужчины — до 30 суток ареста.



Солигорск. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Напомним, 28 февраля в лесопарковой зоне около поселка Тычины Солигорского района, по словам одной из задержанных, «встречались друзья и единомышленники, беседовали, фотографировались». Это было около 16 часов дня, примерно через полчаса приехал ОМОН. Задержанных отвезли в ИВС в Солигорске и составили протоколы по ст. 23.4 (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) КоАП и 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). У некоторых дома провели осмотр. Задержанную пенсионерку и женщин, у которых были несовершеннолетние дети, освободили под расписку домой до суда.

Известно, что трое задержанных в лесопарке парней — стачкомовцы «Беларуськалия». Это Антон Демков, Константин Дзетеев, Андрей Могилевец.

Как сообщила TUT.BY одна из задержанных, пять женщин получили штрафы — от 45 (1305 рублей) до 80 (2320 рублей) базовых величин. Одной женщине дали 15 суток ареста. Всех, по ее словам, судили по ст. 23.4 и ч. 3 ст. 23.34 КоАП.

Антон Демков и Андрей Могилевец получили по 15 суток ареста, по Константину Дзетееву решения суда нет, так как он попал в больницу, туда его отвезли прямо из суда.

— Вчера (2 марта. — Прим.TUT.BY) прямо из суда его отвезли в больницу. Как я понимаю, он на суде сказал, что ему нужна помощь, — рассказала Наталья, супруга Андрея Могилевца.

Еще один задержанный парень получил 30 суток ареста.