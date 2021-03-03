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Задержанным в лесу около Солигорска дали высокие штрафы и до 30 суток ареста
03.03.2021 17:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Задержанных в воскресенье, 28 февраля, в поселке рядом с Солигорском судили 2 и 3 марта. Трое из них — стачкомовцы «Беларуськалия». Пять женщин получили от 45 до 80 базовых величин штрафа, одна — 15 суток ареста. Мужчины — до 30 суток ареста.
Напомним,
Известно, что трое задержанных в лесопарке парней — стачкомовцы «Беларуськалия». Это Антон Демков, Константин Дзетеев, Андрей Могилевец.
Как сообщила TUT.BY одна из задержанных, пять женщин получили штрафы — от 45 (1305 рублей) до 80 (2320 рублей) базовых величин. Одной женщине дали 15 суток ареста. Всех, по ее словам, судили по ст. 23.4 и ч. 3 ст. 23.34 КоАП.
Антон Демков и Андрей Могилевец получили по 15 суток ареста, по Константину Дзетееву решения суда нет, так как он попал в больницу, туда его отвезли прямо из суда.
— Вчера (2 марта. — Прим.TUT.BY) прямо из суда его отвезли в больницу. Как я понимаю, он на суде сказал, что ему нужна помощь, — рассказала Наталья, супруга Андрея Могилевца.
Еще один задержанный парень получил 30 суток ареста.
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Задержанных в воскресенье, 28 февраля, в поселке рядом с Солигорском судили 2 и 3 марта. Трое из них - стачкомовцы «Беларуськалия». Пять женщин получили от 45 до 80...
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