Пенсии и пособия за 8 марта выплатят на почте досрочно

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 мар – Sputnik. Пенсии и пособия, которые начинают выплачивать после 7-го числа каждого месяца, можно получить досрочно, рассказали в пресс-службе РУП "Белпочта".

Поскольку 7 марта выпадает на воскресенье, а 8 марта в Беларуси ежегодно отмечается общереспубликанский праздник – Международный женский день, в связи с чем в стране объявлен официальный выходной, в почтовых отделениях Минска получить пенсию и пособия можно будет с 5 марта, в других регионах – с 6 марта.

В понедельник 8 марта в Беларуси будут открыты только дежурные почтовые отделения. С графиком их работы можно ознакомиться на сайте "Белпочты".

К празднику белорусская почта проведет акцию: отправить открытку к 8 Марта можно будет бесплатно по всей республике.

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