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Пенсии и пособия за 8 марта выплатят на почте досрочно
03.03.2021 18:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мар – Sputnik. Пенсии и пособия, которые начинают выплачивать после 7-го числа каждого месяца, можно получить досрочно, рассказали в пресс-службе РУП "Белпочта".
Поскольку 7 марта выпадает на воскресенье, а 8 марта в Беларуси ежегодно отмечается общереспубликанский праздник – Международный женский день, в связи с чем в стране объявлен официальный выходной, в почтовых отделениях Минска получить пенсию и пособия можно будет с 5 марта, в других регионах – с 6 марта.
В понедельник 8 марта в Беларуси будут открыты только дежурные почтовые отделения. С графиком их работы можно ознакомиться на сайте "Белпочты".
К празднику белорусская почта проведет акцию: отправить открытку к 8 Марта можно будет бесплатно по всей республике.
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Раньше других выдавать деньги начнут жителям Минска – с 5 марта, в остальных городах и регионах – с 6 марта.
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