ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Парню из Новополоцка пришла повестка из военкомата. А он не пошел и уехал в Китай - рекламировать белье

03.03.2021 18:37 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Парню из Новополоцка пришла повестка из военкомата, однако он не пошел на медкомиссию — а уехал в Китай, где работал моделью в рекламе нижнего белья. Возбуждено уголовное дело за уклонение от призыва, сообщает телеканал «Звязда».


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Осенью 2020 года жителю Новополоцка пришла повестка: нужно явиться в военкомат для медкомиссии. Вместо этого парень решил уехать в Китай. Там он работал моделью в рекламе нижнего белья.

Позже молодой человек вышел на связь — через мессенджер. Но к этому времени против него уже возбудили уголовное дело за уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу.

Парень в розыске.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Осенью 2020 года жителю Новополоцка пришла повестка: нужно явиться в военкомат для медкомиссии. Вместо этого парень решил уехать в Китай.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Какой-то мужик танцует без трусов». В Гродно за хулиганство перед машиной милиции судят музыканта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by