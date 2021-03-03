Парню из Новополоцка пришла повестка из военкомата. А он не пошел и уехал в Китай - рекламировать белье

Источник материала: Tut.by

Парню из Новополоцка пришла повестка из военкомата, однако он не пошел на медкомиссию — а уехал в Китай, где работал моделью в рекламе нижнего белья. Возбуждено уголовное дело за уклонение от призыва, сообщает телеканал «Звязда».



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Осенью 2020 года жителю Новополоцка пришла повестка: нужно явиться в военкомат для медкомиссии. Вместо этого парень решил уехать в Китай. Там он работал моделью в рекламе нижнего белья.

Позже молодой человек вышел на связь — через мессенджер. Но к этому времени против него уже возбудили уголовное дело за уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу.

Парень в розыске.