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Парню из Новополоцка пришла повестка из военкомата. А он не пошел и уехал в Китай - рекламировать белье
03.03.2021 18:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Парню из Новополоцка пришла повестка из военкомата, однако он не пошел на медкомиссию — а уехал в Китай, где работал моделью в рекламе нижнего белья. Возбуждено уголовное дело за уклонение от призыва,
Осенью 2020 года жителю Новополоцка пришла повестка: нужно явиться в военкомат для медкомиссии. Вместо этого парень решил уехать в Китай. Там он работал моделью в рекламе нижнего белья.
Позже молодой человек вышел на связь — через мессенджер. Но к этому времени против него уже возбудили уголовное дело за уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу.
Парень в розыске.
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Парню из Новополоцка пришла повестка из военкомата. А он не пошел и уехал в Китай - рекламировать белье
Осенью 2020 года жителю Новополоцка пришла повестка: нужно явиться в военкомат для медкомиссии. Вместо этого парень решил уехать в Китай.
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