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У памятника погибшим при исполнении служебного долга милиционерам возложили цветы

03.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Накануне Дня милиции у памятника погибшим при исполнении служебного долга милиционерам сегодня возложили цветы.

Каждый год, отмечая День милиции, правоохранители вспоминают своих коллег. К памятнику сегодня пришли члены семей милиционеров, погибших при исполнении долга, и руководство столичной милиции. После возложения участники отправились на траурную литию. Встреча с семьями погибших сотрудников сегодня прошла и в храме Всех Святых. В таком формате ее впервые провели в крипте, где хранятся останки героев-белорусов. Для сегодняшних гостей посещение храма стало откровением. 

Руслан Ермаченко, заместитель начальника Климовичского РОВД: "Когда я узнал о смерти отца, я к этому относился как-то спокойно, но когда увидел его, я тогда первый раз заплакал, сегодня плачу второй раз. Спасибо министру, что позвал меня сегодня, что помнит про тех родственников, про матерей, про сыновей, дочерей, которые были, есть и остаются при МВД. Спасибо министру за поддержку семей погибших".

Федор Повный, настоятель прихода храма-памятника в честь Всех Святых г. Минска: "Это те люди, которые несут свой воинский подвиг и воинскую службу в мирное время. Забвение истории опасно, оно приводит к незнанию истины, к незнанию не только истины, но и оценки происходящего в настоящем".

Для гостей здесь также провели экскурсию. После этого семьи погибших сотрудников встретились с Министром внутренних дел Иваном Кубраковым.

 
Теги: Минск
 
 
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Накануне Дня милиции у памятника погибшим при исполнении служебного долга милиционерам сегодня возложили цветы. Каждый год, отмечая День милиции,...
 
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