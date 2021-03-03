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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так У памятника погибшим при исполнении служебного долга милиционерам возложили цветы Накануне Дня милиции у памятника погибшим при исполнении служебного долга милиционерам сегодня возложили цветы. Каждый год, отмечая День милиции,...

Накануне Дня милиции у памятника погибшим при исполнении служебного долга милиционерам сегодня возложили цветы.Каждый год, отмечая День милиции, правоохранители вспоминают своих коллег. К памятнику сегодня пришли члены семей милиционеров, погибших при исполнении долга, и руководство столичной милиции. После возложения участники отправились на траурную литию. Встреча с семьями погибших сотрудников сегодня прошла и в храме Всех Святых. В таком формате ее впервые провели в крипте, где хранятся останки героев-белорусов. Для сегодняшних гостей посещение храма стало откровением.Для гостей здесь также провели экскурсию. После этого семьи погибших сотрудников встретились с Министром внутренних дел Иваном Кубраковым.