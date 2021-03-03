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Прогноз погоды на 4 марта
03.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНочью погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние фронтального раздела. В ночные и утренние часы 4 марта на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица.
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Ночью погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние фронтального раздела. В ночные и утренние...
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