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Весеннее пробуждение в Минском зоопарке
03.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИз зимней спячки вышли барсуки и медведица Нюра. Если морозный зимний сезон не испугал, например, верблюдов и представителей семейства кошачьих, то в начале марта стали более активными косули, европейские муфлоны, еноты и лисицы. Кстати, в этом году коллекция зоопарка успела пополниться и несколькими новыми обитателями - зимой родились три ягненка. Готовятся к сезону гнездования и птицы.
Минский зоопарк теперь работает по весеннему графику - на час дольше. Совершить экскурсию в мир животных и птиц можно ежедневно с 10:00 и до 19:00.
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Из зимней спячки вышли барсуки и медведица Нюра. Если морозный зимний сезон не испугал, например, верблюдов и представителей семейства кошачьих, то в начале марта...
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