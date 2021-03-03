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Задержан магистрант БГУ, который "сливал" фото перемещения милицейского транспорта

03.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Распространение информационной продукции, которая содержит призывы к экстремизму, а также неповиновение. Задержан 22-летний минчанин, который неоднократно участвовал в протестах. Молодой человек - активный участник телеграм-чата, где и обсуждалось проведение массовых беспорядков. К тому же, он фиксировал на фото передвижение спецтранспорта милиции и отправлял в редакцию экстремистского телеграм-канала.

Милиция мониторит интернет-пространство на предмет призывов к дестабилизации общественно-политической обстановки в стране. Каждая попытка будет пресекаться на корню, а участники всех чатов будут установлены и привлечены к ответственности, говорят правоохранители.

 
 
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Распространение информационной продукции, которая содержит призывы к экстремизму, а также неповиновение. Задержан 22-летний минчанин, который неоднократно...
 
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