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БЖД добавила еще 6 поездов на мартовские праздники
03.03.2021 19:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мар – Sputnik. Белорусская железная дорога добавила еще шесть поездов на мартовские "длинные выходные", всего в эти дни будут курсировать 19 дополнительных составов, сообщили в пресс-службе компании.
Первые 13 допсоставов в межрегиональном и региональном сообщении на 5–9 марта БЖД
"С учетом прогнозируемого увеличения пассажиропотока наибольшее количество дополнительных поездов предусмотрено на 5 и 8 марта", – пояснили в Белорусской железной дороге.
Составы будут курсировать по самым популярным у белорусов маршрутам:
По данным на 3 марта, на эти поезда к настоящему времени уже реализовано свыше 60 тысяч билетов.
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Поезда будут ходить по самым популярным направлениям, пассажиры на них уже купили более 60 тысяч билетов.
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