ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

БЖД добавила еще 6 поездов на мартовские праздники

03.03.2021 19:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 мар – Sputnik. Белорусская железная дорога добавила еще шесть поездов на мартовские "длинные выходные", всего в эти дни будут курсировать 19 дополнительных составов, сообщили в пресс-службе компании.

Первые 13 допсоставов в межрегиональном и региональном сообщении на 5–9 марта БЖД назначила еще 11 февраля, в среду 3 марта добавила еще шесть.

"С учетом прогнозируемого увеличения пассажиропотока наибольшее количество дополнительных поездов предусмотрено на 5 и 8 марта", – пояснили в Белорусской железной дороге.

Составы будут курсировать по самым популярным у белорусов маршрутам:

  • из Минска – в Гомель, Брест, Витебск, Гродно, Светлогорск
  • из Полоцка – в Минск
  • из Гомеля – в Могилев
  • из Кричева – в Минск (через Оршу)

По данным на 3 марта, на эти поезда к настоящему времени уже реализовано свыше 60 тысяч билетов.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поезда будут ходить по самым популярным направлениям, пассажиры на них уже купили более 60 тысяч билетов.
 
Новости дня
Новости общества
 
Пенсии и пособия за 8 марта выплатят на почте досрочно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by