БЖД добавила еще 6 поездов на мартовские праздники

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 мар – Sputnik. Белорусская железная дорога добавила еще шесть поездов на мартовские "длинные выходные", всего в эти дни будут курсировать 19 дополнительных составов, сообщили в пресс-службе компании.

Первые 13 допсоставов в межрегиональном и региональном сообщении на 5–9 марта БЖД назначила еще 11 февраля, в среду 3 марта добавила еще шесть.

"С учетом прогнозируемого увеличения пассажиропотока наибольшее количество дополнительных поездов предусмотрено на 5 и 8 марта", – пояснили в Белорусской железной дороге.

Составы будут курсировать по самым популярным у белорусов маршрутам:

из Минска – в Гомель, Брест, Витебск, Гродно, Светлогорск

из Полоцка – в Минск

из Гомеля – в Могилев

из Кричева – в Минск (через Оршу)

По данным на 3 марта, на эти поезда к настоящему времени уже реализовано свыше 60 тысяч билетов.