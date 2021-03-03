За рисунок «Погони» и «цитату из песни группы протестного толка» на минчанина возбудили уголовное дело

Источник материала: Tut.by

Силовики задержали минчанина, который нанес на забор изображение «Погони» и слова из песни известной группы. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба МВД Беларуси.



Кадр из видео YouTube канала МВД Беларуси

Как сообщается, 33-летнего предпринимателя ночью 27 февраля возле здания Национального детского технопарка задержал милицейский патруль. Минчанин нанес с помощью трафарета на ограждение изображения герба «Погоня», а также написал «перефразированную цитату из песни музыкальной группы протестного толка» (представитель МВД в видео пресс-службы министерства дает такую формулировку: «слова из песни музыкантов, выступающих против действующей власти»). Это фраза «молчание убивает не хуже пули», и, судя по всему, речь идет о песне «Броненосец (Ты ни при чем?)» группы «Ляпис Трубецкой», где есть похожие строки.

Сам задержанный на видео раскаивается в содеянном и так объясняет свой поступок:

— Мне понравились эти строки, и там хоть и малолюдно, но просто люди, проходящие, чтобы… может, им тоже понравятся эти строки, — рассказал мужчина.

Также минчанин признался, что он «пару раз принимал» участие в несанкционированных акциях протеста.

— Следователи дали правовую оценку действиям минчанина и возбудили уголовное дело за хулиганство, — заявили в пресс-службе МВД.