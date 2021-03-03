|
За рисунок «Погони» и «цитату из песни группы протестного толка» на минчанина возбудили уголовное дело
03.03.2021 19:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Силовики задержали минчанина, который нанес на забор изображение «Погони» и слова из песни известной группы. Возбуждено уголовное дело. Об этом
Как сообщается, 33-летнего предпринимателя ночью 27 февраля возле здания Национального детского технопарка задержал милицейский патруль. Минчанин нанес с помощью трафарета на ограждение изображения герба «Погоня», а также написал «перефразированную цитату из песни музыкальной группы протестного толка» (представитель МВД в видео пресс-службы министерства дает такую формулировку: «слова из песни музыкантов, выступающих против действующей власти»). Это фраза «молчание убивает не хуже пули», и, судя по всему, речь идет о песне «Броненосец (Ты ни при чем?)» группы «Ляпис Трубецкой», где есть похожие строки.
Сам задержанный на видео раскаивается в содеянном и так объясняет свой поступок:
— Мне понравились эти строки, и там хоть и малолюдно, но просто люди, проходящие, чтобы… может, им тоже понравятся эти строки, — рассказал мужчина.
Также минчанин признался, что он «пару раз принимал» участие в несанкционированных акциях протеста.
— Следователи дали правовую оценку действиям минчанина и возбудили уголовное дело за хулиганство, — заявили в пресс-службе МВД.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За рисунок «Погони» и «цитату из песни группы протестного толка» на минчанина возбудили уголовное дело
Как сообщается, задержанный мужчина неоднократно делал подобные изображения, а также ранее участвовал в протестных акциях.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)