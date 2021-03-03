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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Первый в области мини-центр безопасности для дошколят открыли в Логойске Как избежать пожара либо потопа и что делать в случае отравления. Первый в области мини-центр безопасности для дошколят открыли сегодня в Логойске. Интерактивное...

Как избежать пожара либо потопа и что делать в случае отравления. Первый в областиоткрыли сегодня в Логойске. Интерактивное пространство разместилось на базе Центра развития ребенка. В одной комнате целый комплекс тренажеров.Как будет проходить обучение, узнавалаВсе пространство условно разделено на две зоны. Здесь дошкольники будут изучать правила безопасного поведения дома. Наглядно разбирать ошибки поможет дополненная реальность. Так, например, можно увидеть, как возникает пожар, если оставить камин без присмотра.Отработают в центре и опасные ситуации, которые могут случиться на улице. Вся комната превращается в игровое поле. Задания - только после броска кубика. Так, на пути к финишу дети научатся правильно обращаться в скорую помощь. А также поймут, что нельзя разговаривать с незнакомцами.Пока образовательная площадка в Логойске работает только для воспитанников дошкольного центра развития ребенка, их более 300. Но скоро интерактивные занятия организуют и для детей из других учреждений города и района.Всего же в центральном регионе работают 10 имиджевых комнат МЧС, есть областной центр безопасности в Борисове. В формате мини они существуют практически в каждом районе. Недавно, например, открылся в Червене.