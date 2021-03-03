ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Первый в области мини-центр безопасности для дошколят открыли в Логойске

03.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Как избежать пожара либо потопа и что делать в случае отравления. Первый в области мини-центр безопасности для дошколят открыли сегодня в Логойске. Интерактивное пространство разместилось на базе Центра развития ребенка. В одной комнате целый комплекс тренажеров. 

Как будет проходить обучение, узнавала Елена Витко.

Все пространство условно разделено на две зоны. Здесь дошкольники будут изучать правила безопасного поведения дома. Наглядно разбирать ошибки поможет дополненная реальность. Так, например, можно увидеть, как возникает пожар, если оставить камин без присмотра.

Отработают в центре и опасные ситуации, которые могут случиться на улице. Вся комната превращается в игровое поле. Задания - только после броска кубика. Так, на пути к финишу дети научатся правильно обращаться в скорую помощь. А также  поймут, что нельзя разговаривать с незнакомцами.

Первый в области мини-центр безопасности для дошколят открыли в Логойске


Пока образовательная площадка в Логойске работает только для воспитанников дошкольного центра развития ребенка, их более 300. Но скоро интерактивные занятия организуют и для детей из других учреждений города и района. 

Всего же в центральном регионе работают 10 имиджевых комнат МЧС, есть областной центр безопасности в Борисове. В формате мини они существуют практически в каждом районе. Недавно, например, открылся в Червене.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как избежать пожара либо потопа и что делать в случае отравления. Первый в области мини-центр безопасности для дошколят открыли сегодня в Логойске. Интерактивное...
 
Новости дня
Новости общества
 
Парню из Новополоцка пришла повестка из военкомата. А он не пошел и уехал в Китай - рекламировать белье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by