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"Патриоты Беларуси" - самое молодое общественное объединение страны

03.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Совсем недавно командный дух приобрел уже другие масштабы. Официально начало работу общественное объединение "Патриоты Беларуси". Цели и взгляды все те же – любовь к стране, почитание традиций и память о событиях и людях, которые защищали страну и наших граждан. Тему продолжит  Светлана Чернова. 

Патриотизм в сердце каждого белоруса

Слово "патриотизм" для Людмилы Евсеенко имеет глубокий смысл и связано с личной историей. В 1993 году она потеряла мужа, сотрудника ОМОН, который погиб при исполнении служебных обязанностей. Эдуард Серегин вместе с напарником поспешил на выстрелы у Гомельского железнодорожного вокзала и начал преследовать киллера. Патруль больше не вернулся.   

Людмила Евсеенко, вдова погибшего сотрудника ОМОН: "Преступник просто побежал по центральной улице города и стрелял просто в граждан. Они его загнали во дворы. И он бежал, надеясь не знаю на что. Он просто выбежал  из-за угла  и в него выстрелил".

Помнить эту историю для семьи – ноша нелегкая. И тем не менее большая честь. Сын Людмилы и Эдуарда пошел по стопам отца – служит в милиции  и знает ценность патриотизма.

Людмила Евсеенко, вдова погибшего сотрудника ОМОН: "В этом году как никогда  стало понятно,  насколько важен патриотизм. Важна память, потому что если не будет памяти, не будет истории. Я благодарна всем, кто помнит".

Автопробег "За единую Беларусь!" проходит уже более полугода

Автопробег "За единую Беларусь!" проходит уже более полугода


Чтить и хранить память истории своей страны и знаковых событий – как раз с такой идеи в августе прошлого года и стартовал автопробег "За единую Беларусь!", который уже сегодня можно назвать патриотическим брендом. Участники марафона каждую неделю посещают знаковые места, мемориальные комплексы и предприятия, чтобы еще больше проникнуться любовью к Беларуси и поближе познакомиться с достижениями.

Николай Зарубицкий, зампредседателя РОО "Патриоты Беларуси": "Надо было как-то объединять народ. Я подумал, что нужно делать что-то креативное. На свой автомобиль поставил колонку и с музыкой "Саня останется с нами" поехал по городу с флагами. Это стало нашим маленьким гимном, и все стали объединяться".

Те, кто верит в свое и гордится своим, объединились в одну семью. В декабре прошлого года официально начало свою работу  общественное объединение "Патриоты Беларуси". 

Сергей Рачковский, председатель РОО "Патриоты Беларуси": "Давно назрела идея создания общественного объединения снизу, чтобы представлять напрямую интересы низов общества  - именно не властных структур, а простого народа. Основная идея  - приносить пользу государству, показать белорусам, показать нашим гражданам, что Беларусь есть за что любить больше, чем другие страны, куда летом ездят отдыхать".

Пока в команде около тысячи участников. И это всего за  два месяца. Без всякой рекламы и громких приглашений.  

Стать частью семьи "Патриотов Беларуси"  может любой желающий. Для этого нужен документ,  удостоверяющий личность, фотография и заполненная анкета. К слову,  подробная информация есть в официальном телеграм-канале общественного объединения. Решение о принятии в команду организаторы принимают на ближайшем заседании.

Завтра в Могилеве стартует автопробег "Спасибо силовикам" 



Уже сейчас организаторы работают над  афишей патриотических мероприятий. В программе планируются и летние лагеря, и фестивали, и детские акции. Но и полюбившийся всеми автопробег "За любимую Беларусь!" продолжит колесить по знаковым местам нашей страны. Уже завтра в 11 часов в Могилеве стартует автомарафон "Спасибо силовикам!", посвященный Дню белорусский милиции. 

 
Теги: знакомства, Могилев
 
 
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Совсем недавно командный дух приобрел уже другие масштабы. Официально начало работу общественное объединение "Патриоты Беларуси". Цели и взгляды все те же –...
 
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