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"Патриоты Беларуси" - самое молодое общественное объединение страны
03.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСовсем недавно командный дух приобрел уже другие масштабы. Официально начало работу общественное объединение "Патриоты Беларуси". Цели и взгляды все те же – любовь к стране, почитание традиций и память о событиях и людях, которые защищали страну и наших граждан. Тему продолжит Светлана Чернова.
Патриотизм в сердце каждого белорусаСлово "патриотизм" для Людмилы Евсеенко имеет глубокий смысл и связано с личной историей. В 1993 году она потеряла мужа, сотрудника ОМОН, который погиб при исполнении служебных обязанностей. Эдуард Серегин вместе с напарником поспешил на выстрелы у Гомельского железнодорожного вокзала и начал преследовать киллера. Патруль больше не вернулся.
Людмила Евсеенко, вдова погибшего сотрудника ОМОН: "Преступник просто побежал по центральной улице города и стрелял просто в граждан. Они его загнали во дворы. И он бежал, надеясь не знаю на что. Он просто выбежал из-за угла и в него выстрелил".
Помнить эту историю для семьи – ноша нелегкая. И тем не менее большая честь. Сын Людмилы и Эдуарда пошел по стопам отца – служит в милиции и знает ценность патриотизма.
Людмила Евсеенко, вдова погибшего сотрудника ОМОН: "В этом году как никогда стало понятно, насколько важен патриотизм. Важна память, потому что если не будет памяти, не будет истории. Я благодарна всем, кто помнит".
Автопробег "За единую Беларусь!" проходит уже более полугода
Чтить и хранить память истории своей страны и знаковых событий – как раз с такой идеи в августе прошлого года и стартовал автопробег "За единую Беларусь!", который уже сегодня можно назвать патриотическим брендом. Участники марафона каждую неделю посещают знаковые места, мемориальные комплексы и предприятия, чтобы еще больше проникнуться любовью к Беларуси и поближе познакомиться с достижениями.
Николай Зарубицкий, зампредседателя РОО "Патриоты Беларуси": "Надо было как-то объединять народ. Я подумал, что нужно делать что-то креативное. На свой автомобиль поставил колонку и с музыкой "Саня останется с нами" поехал по городу с флагами. Это стало нашим маленьким гимном, и все стали объединяться".
Те, кто верит в свое и гордится своим, объединились в одну семью. В декабре прошлого года официально начало свою работу общественное объединение "Патриоты Беларуси".
Сергей Рачковский, председатель РОО "Патриоты Беларуси": "Давно назрела идея создания общественного объединения снизу, чтобы представлять напрямую интересы низов общества - именно не властных структур, а простого народа. Основная идея - приносить пользу государству, показать белорусам, показать нашим гражданам, что Беларусь есть за что любить больше, чем другие страны, куда летом ездят отдыхать".
Пока в команде около тысячи участников. И это всего за два месяца. Без всякой рекламы и громких приглашений.
Стать частью семьи "Патриотов Беларуси" может любой желающий. Для этого нужен документ, удостоверяющий личность, фотография и заполненная анкета. К слову, подробная информация есть в официальном телеграм-канале общественного объединения. Решение о принятии в команду организаторы принимают на ближайшем заседании.
Завтра в Могилеве стартует автопробег "Спасибо силовикам"
Уже сейчас организаторы работают над афишей патриотических мероприятий. В программе планируются и летние лагеря, и фестивали, и детские акции. Но и полюбившийся всеми автопробег "За любимую Беларусь!" продолжит колесить по знаковым местам нашей страны.
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Совсем недавно командный дух приобрел уже другие масштабы. Официально начало работу общественное объединение "Патриоты Беларуси". Цели и взгляды все те же –...
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