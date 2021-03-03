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А. Александрин: Индийская вакцина для Украины не справится с новыми штаммами
03.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУкраина, несмотря на провальную подготовку, все-таки начала вакцинацию своих граждан. Прививки украинцам будут делать препаратом "Ковишилд" индийского производства. Известный украинский экпидемиолог Андрей Александрин сомневается в действенности этой вакцины, ведь "Ковишилд" не прошел клинические испытания на людях.
Кроме Украины, которая покупает эту вакцину, ее поставляют в рамках гуманитарных программ в страны третьего мира. По мнению эксперта, индийская вакцина не сможет защитить украинцев от новых штаммов, которые уже появились на территории Незалежной.
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Украина, несмотря на провальную подготовку, все-таки начала вакцинацию своих граждан. Прививки украинцам будут делать препаратом "Ковишилд" индийского...
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