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А. Александрин: Индийская вакцина для Украины не справится с новыми штаммами

03.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Украина, несмотря на провальную подготовку, все-таки начала вакцинацию своих граждан. Прививки украинцам будут делать препаратом "Ковишилд" индийского производства. Известный украинский экпидемиолог Андрей Александрин сомневается в действенности этой вакцины, ведь "Ковишилд" не прошел клинические испытания на людях. 

Кроме Украины, которая покупает эту вакцину, ее поставляют в рамках гуманитарных программ в страны третьего мира. По мнению эксперта, индийская вакцина не сможет защитить украинцев от новых штаммов, которые уже появились на территории Незалежной. 

 
 
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Украина, несмотря на провальную подготовку, все-таки начала вакцинацию своих граждан. Прививки украинцам будут делать препаратом "Ковишилд" индийского...
 
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