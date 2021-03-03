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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А. Александрин: Индийская вакцина для Украины не справится с новыми штаммами Украина, несмотря на провальную подготовку, все-таки начала вакцинацию своих граждан. Прививки украинцам будут делать препаратом "Ковишилд" индийского...

Украина, несмотря на провальную подготовку, все-таки начала вакцинацию своих граждан. Прививки украинцам будут делать препаратом "Ковишилд" индийского производства. Известный украинский экпидемиолог Андрей Александрин сомневается в действенности этой вакцины, ведь "Ковишилд" не прошел клинические испытания на людях.Кроме Украины, которая покупает эту вакцину, ее поставляют в рамках гуманитарных программ в страны третьего мира. По мнению эксперта, индийская вакцина не сможет защитить украинцев от новых штаммов, которые уже появились на территории Незалежной.