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Как внешние силы используют беглых оппозиционеров для собственной выгоды
03.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТам, где все спокойно и без уличных волнений, нагнетать порой предпочитают санкционным давлением. Цель - подорвать внутриполитическую стабильность и помешать экономическому развитию.
Как и зачем хитро раскручивается санкционная карусель, кому на руку забастовки на предприятиях - флагманах отечественной промышленности? Разбиралась Мария Петрашко.
Всем привет. Я Мария Петрашко. Агентство теленовостей. Что делать, если денег на мятеж и саботаж в Беларуси потрачено невероятно много, а результата нет. Бродилки по улицам закончились, забастовки не удались. Но чтобы получить новые гранты, нужно ведь старые отработать. И тут в головы альтернативно мыслящих начались поставки санкционных идей. Расчет предсказуемо циничный, но логика есть: санкционное давление, по плану беглых "политиков", подрывает гуманитарные и экономические интересы страны, ситуация внутри государства ухудшается, на волне негодования протест снова "жыве". Но и этот план провалился, причем неоднократно.
Игорь Лещеня, отставной посол Беларуси в Словакии: "Может быть, кто-то им обрадовался, особенно в Варшаве, вот, мол, продавили такие-то санкции. Но это больше моральное удовлетворение для вождей протеста за рубежом - не зря тут сидим, предложили первый пакет, второй, третий".
Начинали, разумеется, с лакомых гигантов. Беларуськалий - один из крупнейших в мире экспортеров калийных удобрений.
Забастовка там летом, естественно, не удалась.
Но зря что ли альтернативно мыслящие белорусские гражданки между Варшавой и Вильнюсом разрываются? И вот попытка номер 2 разорвать контракт Беларуськалия с компанией Yara. Доводы там разные, но все вокруг ущемления прав якобы бастующих. Просто для справки отмечу, что правила забастовки - это требования к условиям труда и никаких политических претензий. Т.е. формально там планировалась не совсем забастовка, а, скорее, обычный саботаж. Во-вторых, компания Yara - это не организация по защите прав человека, не Международная организация труда, куда как раз обращаются белорусы против санкционного давления со стороны ЕС. Yara International - один из крупнейших в мире поставщиков минеральных удобрений. Поэтому санкции санкциями, а прибыль по расписанию.
Ломать внутренние интересы страны гораздо проще, чем их отстаивать. Тем более когда зарубежным спонсорам идей выгодно, чтобы Беларусь если не потеряла свое место на рынке калийных удобрений, то хотя бы получила репутационный ущерб. Тогда партнеры смогли бы смело ставить нам свои условия. В итоге это все отразилось бы на простых рабочих благодаря их бастующим коллегам.
Следующей мишенью стала организация SWIFT, головной офис в Брюсселе, фантазиям руководства ЕС подчиняется. По идее блокировка системы отразилась бы на экспорте, импорте, зарубежных инвестициях, международных валютных переводах. И, конечно, личных платежах белорусов. Но почему же тогда план не сработал? Может потому, что куда выгоднее было просто создать шумиху, пытаясь дискредитировать инвестиционную репутацию страны. Ведь самоотключение нас от SWIFT как-то невыгодно западным партнерам.
Алексей Авдонин, аналитик БИСИ: "Отключение от системы SWIFT не представляет особой опасности для нашей экономики, есть альтернативные системы, созданные Россией и КНР. В большей степени это опасно для западных компаний, которые управляют SWIFT и банковскими карточками. В этом случае они недополучат значительные средства".
Агрессивная санкционная риторика обернулась проблемами для литовцев, работающих в санатории в Друскининкае, а еще убытками и для Клайпедского порта, и литовских СПГ-терминалов, да и латвийский грузопоток упал. Иногда кажется, что в Вильнюсе так увлеклись санкционным заигрыванием с Минском, что забыли о простых литовцах.
Паулюс Саударгас, заместитель спикера сейма Литвы: "Промышленники и рабочие были бы против таких решений литовских властей, но их мнение никого не интересует".
Глядя на примеры неоднозначной политики литовского правительства, хочется задать вопрос всем, кто до сих пор верит в сказки беглых: а разве возможно строить "невероятную Беларусь будущего" из-за рубежа, при этом ломая внутренние интересы суверенной Беларуси настоящего? Не думаю. Еще больше новостей в нашем
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Там, где все спокойно и без уличных волнений, нагнетать порой предпочитают санкционным давлением. Цель - подорвать внутриполитическую стабильность и помешать...
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