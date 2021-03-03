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Успешные пуски ракет белорусских летчиков

03.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Хочется еще раз вспомнить о правоохранителях и других людях в погонах, которые ежедневно  на страже нашей страны по самым разным направлениям, будь то интернет-пространство, спокойствие на наших улицах или на границе и даже защита неба.

Белорусские военные летчики провели успешные боевые пуски ракет Р-73. Стрельбы состоялись на полигоне "Полесский". Были задействованы самолеты МиГ-29 и Як-130. 

Ракеты класса Р-73 относятся к классу "воздух-воздух". Они могут поражать воздушные цели на высотах от 5 метров до 20 километров. 

 
 
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Хочется еще раз вспомнить о правоохранителях и других людях в погонах, которые ежедневно  на страже нашей страны по самым разным направлениям, будь то...
 
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