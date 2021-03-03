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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Успешные пуски ракет белорусских летчиков Хочется еще раз вспомнить о правоохранителях и других людях в погонах, которые ежедневно на страже нашей страны по самым разным направлениям, будь то...

Хочется еще раз вспомнить о правоохранителях и других людях в погонах, которые ежедневно на страже нашей страны по самым разным направлениям, будь то интернет-пространство, спокойствие на наших улицах или на границе и даже защита неба.Белорусские военные летчики провели успешные боевые пуски ракет Р-73. Стрельбы состоялись на полигоне "Полесский". Были задействованы самолеты МиГ-29 и Як-130.Ракеты класса Р-73 относятся к классу "воздух-воздух". Они могут поражать воздушные цели на высотах от 5 метров до 20 километров.