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Почему за судьбу Родины так удобно радеть на удаленке в нашей рубрике "Площадка"
03.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗадумываются ли о последствиях те, кто призывает белорусов, в том числе детей, "выходить гулять", заниматься буллингом в соцсетях и публиковать личную информацию. При этом сами призывающие находятся за границей. Почему за судьбу Родины так удобно радеть на удаленке? Авторское мнение Максима Осипова в нашей рубрике "Площадка".
Политический обозреватель Максим Осипов приветствует вас. Представляюсь сразу, ибо речь поведу о тех, кто предпочитает так не делать. О тех, кто любит действовать, вернее, ЗЛОдействовать исподтишка.
Во время XXVIII Минской международной книжной выставки-ярмарки стал свидетелем очередного демарша тех, кто себя называет невероятными. Ожидалась презентация книги моего коллеги.
Где книги, там зачастую и крысыИ презентация успешно прошла, несмотря на то что называющие себя невероятными люди попытались сорвать мероприятие, украв перед его началом… микрофон. В принципе для книжной выставки ситуация объяснимая: где книги – там зачастую и крысы. Впрочем, эффект оказался обратный ожидаемому: лишенный "права голоса" коллега привлек человек 30. А соседние стенды – со звукоусилением – собирали тем временем на порядок меньше. Воистину, правду не заглушить ни визгом крыс, ни их паскудством исподтишка.
Но правда еще и в том, что такое поведение – куснуть исподтишка и в кусты (в бульбу, за кордон) – давно стало основной тактикой невероятной части нашего, к сожалению, общества. Видимо, западные кукловоды иллюстрируют свои методички для восточной оппозиции снимками, аналогичными известному фото 1986 года, на котором стоящий в Западном Берлине у пограничной черты фотограф дает пинка восточногерманскому стражу порядка. Зная, что тот его через границу не достанет.
Аналогичное поведение у современных наших невероятных сплошь да рядом.
Фашиствующие молодчики наскакивали из толпы на силы правопорядка и тут же прятались за спины домохозяек или студентовВ августе и сентябре 2020 года фашиствующие молодчики наскакивали из толпы на силы правопорядка и тут же прятались за спины своих сомнительных товарищей.
А то и не ожидавшей подобного и сбитой с толку различными телеграм-каналами толпы домохозяек. А то и вовсе молодых и простодушных студенток.
Поиграть в игру "А я теперь в домике" решили и два Кузнечика, перепрыгнувшие 11 сентября 2020 года через забор и отсиживающиеся с тех пор – шестой месяц кряду! – уже, конечно, не в траве, но на территории шведского посольства в Минске. Причина все та же – наскакивали на милицию в Витебске, а от законного возмездия решили, как говорят их братья по поведению и разуму, соскочить.
И поставили шведов в идиотскую ситуацию. Теперь и выдворить прыгучих Кузнечиков вроде как негуманно – посадят же как пить дать. А вывезти их в Швецию в том же багажнике, позаимствовав опыт польских своих коллег-дипломатов, – значит открыть у дверей посольства ящик Пандоры, из которого через забор попрет вся бражка, недобродившая на улицах и площадях страны в 2020-м.
Впрочем, уже вывезенные в заграницу и окопавшиеся в ее барах и ресторанах виртуальные пинки оттуда не прочь раздать и оставшимся на Родине землякам, и сбежавшим вместе с ним соратникам-революционерам, которые из соратников превратились в конкурентов за деньги западных фондов. А деньги, судя по разительно отекшим лицам некоторых утекачей, им ой как нужны.
Эти люди готовы разве что на мелкие пакости
Однако трезвый взгляд на происходящее говорит однозначно: эти люди готовы разве что на мелкие пакости. И тут же бежать за границу. В середине февраля это подтвердил один из участников тайной лыжной сходки в лесу под Молодечно, пообщавшийся из-за кордона с местной "Региональной газетой":
"Как рассказывает собеседник, на встречу собралось семь автомобилей, приехали на место возле подстанции в деревне Ляшно. Хотели записать видео и хорошо провести время. Сначала минут 20 собирались, надевали лыжи. После еще минут 20 поднимались на гору, после спустились. Начали расправлять 20-метровый флаг, в этот момент на горе показалось около 7-10 человек в темной одежде. Стало понятно, что это милиционеры…".
Финал этой истории для такого рода публики традиционен. Как и ее оценка подобного поведения:
"На следующий день мужчина выехал за границу. Такое решение принял потому, что его раньше уже задерживали, из-за чего он потерял работу.
- Уехал на чемодане, без особых денег. Вернусь ли, не представляю. Невероятно приятно было находиться с теми, кто плечом к плечу идет к победе".
Почему же этот победный путь "плечом к плечу" скорее напоминает рассыпающихся по углам и щелям тараканов, удирающих со всех ног в любое труднодоступное место, как только на кухне включат свет?
Вдумайтесь в характерный феномен, дорогие телезрители. Клеймил ли свою родину - Соединенные Штаты Америки и призывал ли к ее изоляции на международной арене Ли Харви Освальд после того, как выбрал СССР местом жительства?
Проклинала ли Испанию и своих сограждан Долорес Ибаррури, 36 лет скрывавшаяся в Советском Союзе от режима генерала Франко?
Ругал ли родную Францию и ее народ Жерар Депардье, уехавший жить в Бельгию, получивший российский паспорт и даже ставший почётным гражданином Чечни и удмуртом?
Так откуда же такая страсть к мелким пакостям исподтишка у наших невероятных?
Откуда желание заменить дискуссионную площадку анонимной площадной бранью в Сети?
Откуда желание заменить дискуссионную площадку анонимной площадной бранью в Сети? Ударить со спины? Изгадить ночью фасад? Накинуть проволоку на рельсы? Слить в "Телеграм" личные данные? Навешать бчб-символики, на худой конец? Или выкрасть микрофон?
Мне представляется, причина подобного одна: проклиная государственный строй, страну и ее народ, невероятные тем самым вольно или невольно признают единство этой триады в Беларуси. А в нынешний Год народного единства это дорогого стоит.
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Задумываются ли о последствиях те, кто призывает белорусов, в том числе детей, "выходить гулять", заниматься буллингом в соцсетях и публиковать личную информацию....
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