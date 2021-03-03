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Флористы готовятся к Международному женскому дню

03.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

О приближении главного женского праздника все настойчивее напоминают прилавки, буквально утопающие в цветах. В Беларуси вырастили сотни тысяч роз, гербер, фрезий. Но хитом продаж из года в год остаются тюльпаны. Цветоводство – процесс трудоемкий. В этом убедилась наш корреспондент Ольга Масловская. Она побывала на самых крупных цветочных плантациях страны и узнала о последних тенденциях в составлении праздничных букетов. Рассказывает Ольга Масловская.

Пурпурная "барселона" и нежно-розовая "габриэла". Белорусские флористы готовятся к 8 Марта. Только в Борисовском опытном лесхозе к празднику вырастили более 100 тысяч ярких бутонов. Тонкости цветочной науки здесь начали изучать 4 года назад. 

Егор Литвинов, главный лесничий Борисовского опытного лесхоза: "Мы выращиваем порядка 25 сортов. Естественно, самые популярные цветы - их большее количество. Какие-то есть сорта, которые мы не знаем, как они будут продаваться. Их намного меньше (в плане эксперимента приобретено)".

Борисовский опытный лесхоз - единственный в Беларуси, где в межсезонье выращивают тюльпаны. Причем делают это женщины. Но от этого букет в праздник не становится менее желанным, говорят работницы. 

Людмила Алексанина, лесовод Борисовского опытного лесхоза: "Мы на работу приходим точно как на праздник. С очень хорошим настроением, с улыбкой. Стараемся все делать правильно. Если нужно, задерживаемся, конечно. Перед праздником 8 Марта у нас такой сложный и насыщенный день".

5 лет назад цветочный оазис стал местом работы Елены Посудневской. За это время к ароматам и круглогодичному солнцу привыкла. А вот цветения тюльпановых плантаций каждую весну ждет с нетерпением, настолько впечатляют разноцветные ковры. 

Хитрости для цветочного урожая

Флористы готовятся к Международному женскому дню


В оршанских теплицах выращивают тюльпаны десяти сортов. У каждого свой характер. Урожай снимают один раз в году. Рассчитывают так, чтобы первые бутоны появились к 14 февраля, а бум пришелся на начало весны. Для этого у цветоводов есть свои хитрости. 

Ксения Костерева, главный агроном предприятия по выращиванию цветов: "Высаживаем луковицы 1 ноября, а когда выгонка цветков начинается, повышаем температуру на 2-3 градуса ежедневно".

В торговую сеть в канун 8 Марта оршанские цветоводы отправили почти 400 тысяч штук тюльпанов. Обещают: цветов хватит всем. В соседней оранжерее готовятся украсить праздник розы. Здесь цветовая гамма скромнее: белые, кремовые, красные.  Зато урожай  от весны до весны: с квадратного метра в год срезают до 240 цветков. 

Букеты на любой вкус

Флористы готовятся к Международному женскому дню


В теплицах с розами настоящие тропики: плюс  25 и влажно. Цветок выращивают на минеральной вате. Товарную розу снимают вручную, а калибрует и упаковывает машина. 

Роза – цветок капризный. Агрономы ежедневно колдуют над коктейлем для полива: если в подкормке не хватает бора, неправильно сформируется бутон, чересчур много азота - цветки получатся мелкими. От года к году становится сложнее угодить и потребителям. Мужчины не хотят быть банальными.

Но главное, чтобы букет отражал искренние чувства. Тогда весна в душе каждой женщины задержится дольше. 
 
 
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О приближении главного женского праздника все настойчивее напоминают прилавки, буквально утопающие в цветах. В Беларуси вырастили сотни тысяч роз, гербер, фрезий....
 
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