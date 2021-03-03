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Хитрости для цветочного урожая

Букеты на любой вкус

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Флористы готовятся к Международному женскому дню О приближении главного женского праздника все настойчивее напоминают прилавки, буквально утопающие в цветах. В Беларуси вырастили сотни тысяч роз, гербер, фрезий....

О приближении главного женского праздника все настойчивее напоминают прилавки, буквально утопающие в цветах. В Беларуси вырастили сотни тысяч роз, гербер, фрезий. Но хитом продаж из года в год остаются тюльпаны. Цветоводство – процесс трудоемкий. В этом убедилась наш корреспондент Ольга Масловская. Она побывала на самых крупных цветочных плантациях страны и узнала о последних тенденциях в составлении праздничных букетов. РассказываетПурпурная "барселона" и нежно-розовая "габриэла". Белорусские флористы готовятся к 8 Марта. Только в Борисовском опытном лесхозе к празднику вырастили более 100 тысяч ярких бутонов. Тонкости цветочной науки здесь начали изучать 4 года назад.Борисовский опытный лесхоз - единственный в Беларуси, где в межсезонье выращивают тюльпаны. Причем делают это женщины. Но от этого букет в праздник не становится менее желанным, говорят работницы.5 лет назад цветочный оазис стал местом работы Елены Посудневской. За это время к ароматам и круглогодичному солнцу привыкла. А вот цветения тюльпановых плантаций каждую весну ждет с нетерпением, настолько впечатляют разноцветные ковры.В оршанских теплицах выращивают тюльпаны десяти сортов. У каждого свой характер. Урожай снимают один раз в году. Рассчитывают так, чтобы первые бутоны появились к 14 февраля, а бум пришелся на начало весны. Для этого у цветоводов есть свои хитрости.В торговую сеть в канун 8 Марта оршанские цветоводы отправили почти 400 тысяч штук тюльпанов. Обещают: цветов хватит всем. В соседней оранжерее готовятся украсить праздник розы. Здесь цветовая гамма скромнее: белые, кремовые, красные. Зато урожай от весны до весны: с квадратного метра в год срезают до 240 цветков.В теплицах с розами настоящие тропики: плюс 25 и влажно. Цветок выращивают на минеральной вате. Товарную розу снимают вручную, а калибрует и упаковывает машина.Роза – цветок капризный. Агрономы ежедневно колдуют над коктейлем для полива: если в подкормке не хватает бора, неправильно сформируется бутон, чересчур много азота - цветки получатся мелкими. От года к году становится сложнее угодить и потребителям. Мужчины не хотят быть банальными.Но главное, чтобы букет отражал искренние чувства. Тогда весна в душе каждой женщины задержится дольше.