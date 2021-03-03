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"За единую Беларусь!": старт патриотической акции был дан 21 августа 2020 года

03.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Судьба Купаловского - во многом отражение того, что в последние полгода происходило в стране, да и, наверное, в жизни каждого. Символ того, что могли потерять, но удержали. Само понятие "патриотизм" после августовских событий прошлого года для белорусов приобрело особое значение. Все те, кто почитает ценности белорусского народа, гордится  суверенитетом и достижениями, уважает  символику нашей страны, выражают это в том числе и своим участием в автопробегах "За единую Беларусь!".  

Старт патриотической акции был дан 21 августа прошлого года, и каждые выходные она собирает все больше участников. За все это время колонны автомобилей с национальным флагом  проехали более 7 тысяч километров и посетили свыше 30 городов. Общее время в пути - 50 дней. 

 
 
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Судьба Купаловского - во многом отражение того, что в последние полгода происходило в стране, да и, наверное, в жизни каждого. Символ того, что могли потерять, но...
 
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