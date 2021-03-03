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Уволился декан ФМО БГУ Виктор Шадурский. Он возглавлял факультет больше 12 лет

04.03.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Декан факультета международных отношений БГУ Виктор Шадурский увольняется. Об этом сообщает телеграм-канал «Отчислено». Источники TUT.BY подтвердили эту информацию.


Виктор Шадурский в студии TUT.BY, 2010 год

В письме, адресованном коллегам, которое опубликовал канал «Отчислено», Шадурский сообщает, что с завтрашнего дня не работает на факультете — «после разговора написал заявление по собственному желанию», — и призывает не драматизировать ситуацию.

— Это драма, но никак не трагедия! Честно! Прошу правильно объяснить это коллегам и студентам!

Виктор Шадурский возглавил ФМО в 2008 году. Сфера его научных интересов — актуальные проблемы внешней политики Республики Беларусь, ее отношения с европейскими государствами, внутренняя и внешняя политика Франции, место и роль стран Балтийского региона в современной мировой политике, глобальные проблемы мирового развития и их влияние на нашу страну. Автор многочисленных научных публикаций, в том числе изданных за рубежом, а также монографии и учебного пособия, рекомендованного Министерством образования Республики Беларусь. Член Ученого Совета БГУ, председатель редакционного совета «Журнала международного права и международных отношений».

Шадурского называют символом факультета и человеком, который всегда отстаивал интересы студентов.

Получить комментарий Виктора Геннадьевича о причинах увольнения TUT.BY пока не удалось.

 
 
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