Минюст лишил лицензии трех адвокатов, еще трех аттестовал условно - «вследствие недостаточной квалификации»

Источник материала: Tut.by

Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности в Республике Беларусь провела внеочередную аттестацию адвокатов. Как сообщило Министерство юстиции, из семи адвокатов аттестацию прошел лишь один.





Аттестацию прошла лишь адвокат Юлия Карачун. Не были аттестованы, а потому лишаются возможности выполнять свои профессиональные обязанности «вследствие недостаточной квалификации», адвокаты Андрей Барташевич, Николай Ётка и Елена Шинкаревич.

Еще трем адвокатам — Дарье Гороховик, Светлане Конновой и Елене Майсене — из-за «неполного соответствия требованиям законодательства» отсрочили аттестацию на шесть месяцев «при условии выполнения рекомендаций квалификационной комиссии, в том числе о прохождении адвокатами повышения квалификации».

Минюст сообщает, что в 2020 году проведена плановая проверка деятельности Минской областной коллегии адвокатов. В ходе проверки были установлены факты нарушения адвокатами Закона об адвокатуре, Правил профессиональной этики адвоката, выявлены нарушения при составлении правовых документов, договоров на оказание юридической помощи, ордеров. Все это является основанием для проведения квалификационной комиссией внеочередной аттестации адвокатов, отмечают в ведомстве.

Как рассказал БелаПАН один из представителей адвокатского сообщества, «всего в марте на комиссию вызвано несколько десятков адвокатов».

Следующее заседание квалификационной комиссии по аттестации адвокатов назначено на 24 марта.

Напомним, за последние несколько месяцев Минюст лишил лицензии адвокатов Марии Колесниковой Александра Пыльченко и Людмилу Казак . Кроме того, лицензий лишены адвокаты Константин Михель, Михаил Кирилюк, Максим Конон . Без лицензии может остаться Владимир Созончук, который защищает политика Николая Статкевича, блогера Дмитрия Козлова и журналистку Екатерину Андрееву (Бахвалову).

В 2020 году была также прекращена лицензия адвоката Юлии Леванчук, она известна по делу о защите избитого силовиками предпринимателя Максима Хорошина.

БелаПАН напоминает, что о давлении на белорусских адвокатов, участвующих в громких политических делах, говорится в докладе верховного комиссара ООН по правам человека за 2020 год, подготовленном к 46-й сессии Совета ООН по правам человека (проходит с 22 февраля по 23 марта в Женеве).

В защиту белорусских адвокатов выступили Американская ассоциация юристов (American Bar Association, ABA), Институт прав человека Международной ассоциации юристов (IBAHRI) и Фонд Дж. Клуни «За справедливость» (CFJ), а также авторитетные российские адвокаты.