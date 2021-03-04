ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Прогулки в парке, солнце и тени. Посмотрели на весну в Минске, пока снова не похолодало

04.03.2021 07:59 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Первые дни марта в Минске выдались теплыми и солнечными. Однако в выходные Белгидромет прогнозирует небольшой минус, снег и метель. пока не поздно, фотослужба TUT.BY побродила по улицам и поймала теплое настроение первых весенних дней.
















 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первые дни марта в Минске выдались теплыми и солнечными. Однако в выходные Белгидромет прогнозирует небольшой минус, снег и метель. пока не поздно, фотослужба TUT.BY...
 
Новости дня
Новости общества
 
Минюст лишил лицензии трех адвокатов, еще трех аттестовал условно - «вследствие недостаточной квалификации»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.03.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by