|
Прогулки в парке, солнце и тени. Посмотрели на весну в Минске, пока снова не похолодало
04.03.2021 07:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Первые дни марта в Минске выдались теплыми и солнечными. Однако в выходные Белгидромет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первые дни марта в Минске выдались теплыми и солнечными. Однако в выходные Белгидромет прогнозирует небольшой минус, снег и метель. пока не поздно, фотослужба TUT.BY...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)