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Новая серия проекта "Один день" о заводе "БелДжи" - сегодня вечером на "Беларусь 1"

04.03.2021 08:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Каждый пятый новый автомобиль, проданный в 2020 году, производился на "БелДжи". Предприятие основано 4 года назад между Борисовом и Жодино. Площадь - 118 гектаров, а в штате - более 1300 специалистов. Как собирается легковой автомобиль? Какое участие в этом принимают роботы? Почему автолюбители все чаще покупают "джили"? Ответы на эти вопросы - в новой серии авторского проекта Белтелерадиокомпании "Один день". Новая серия о заводе "БелДжи" - сразу после "Панорамы". Смотрите проект "Один день" и по субботам.

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Каждый пятый новый автомобиль, проданный в 2020 году, производился на "БелДжи". Предприятие основано 4 года назад между Борисовом и Жодино. Площадь - 118 гектаров, а в...
 
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