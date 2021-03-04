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Новая серия проекта "Один день" о заводе "БелДжи" - сегодня вечером на "Беларусь 1"
04.03.2021 08:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Каждый пятый новый автомобиль, проданный в 2020 году, производился на "БелДжи". Предприятие основано 4 года назад между Борисовом и Жодино. Площадь - 118 гектаров, а в штате - более 1300 специалистов. Как собирается легковой автомобиль? Какое участие в этом принимают роботы? Почему автолюбители все чаще покупают "джили"? Ответы на эти вопросы - в новой серии
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Каждый пятый новый автомобиль, проданный в 2020 году, производился на "БелДжи". Предприятие основано 4 года назад между Борисовом и Жодино. Площадь - 118 гектаров, а в...
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