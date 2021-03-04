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В Могилеве состоится автопробег "Спасибо силовикам!"
04.03.2021 08:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
С утра участников ждут на парковке по улице Гагарина. Во время маршрута планируется возложение цветов к памятнику батальону милиции капитана Владимирова, а также посещение Могилевского института МВД.
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С утра участников ждут на парковке по улице Гагарина. Во время маршрута планируется возложение цветов к памятнику батальону милиции капитана Владимирова, а также...
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