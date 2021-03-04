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В Бресте к 8 марта будут гореть «тюльпаны»
04.03.2021 08:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Брестские коммунальники монтируют праздничную иллюминацию к 8 Марта, пишет
Традиционные «тюльпаны» появились на спуске с Кобринского моста и в районе Центра молодежного творчества.
«Восьмерки» встали на перекрестках бульвара Космонавтов и проспекта Машерова, а также улиц Московской и 28 Июля.
Праздничная иллюминация зажжется вечером 5 марта.
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Включится праздничная инсталляция в пятницу.
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