ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Бресте к 8 марта будут гореть «тюльпаны»

04.03.2021 08:47 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Брестские коммунальники монтируют праздничную иллюминацию к 8 Марта, пишет «Вечерний Брест».

Фото: Анна Петроченко («Вечерний Брест»)

Традиционные «тюльпаны» появились на спуске с Кобринского моста и в районе Центра молодежного творчества.

«Восьмерки» встали на перекрестках бульвара Космонавтов и проспекта Машерова, а также улиц Московской и 28 Июля.

Праздничная иллюминация зажжется вечером 5 марта.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Включится праздничная инсталляция в пятницу.
 
Новости дня
Новости общества
 
«В XXI веке увольнение за правду бесчеловечно». Витебляне требуют продлить контракт с доктором Мартовым
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by