В Бресте к 8 марта будут гореть «тюльпаны»

Источник материала: Tut.by

Брестские коммунальники монтируют праздничную иллюминацию к 8 Марта, пишет «Вечерний Брест» .

Фото: Анна Петроченко («Вечерний Брест»)

Традиционные «тюльпаны» появились на спуске с Кобринского моста и в районе Центра молодежного творчества.

«Восьмерки» встали на перекрестках бульвара Космонавтов и проспекта Машерова, а также улиц Московской и 28 Июля.

Праздничная иллюминация зажжется вечером 5 марта.