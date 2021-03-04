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«В XXI веке увольнение за правду бесчеловечно». Витебляне требуют продлить контракт с доктором Мартовым
04.03.2021 08:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жители Витебска создали электронную
«Мы считаем, что в XXI веке увольнение за правду бесчеловечно! — отмечают авторы петиции. — На наш взгляд, это было сделано по той причине, что Владимир Юрьевич Мартов стал одним из первых врачей в Беларуси, кто еще в апреле 2020 года, когда власти уверяли, что никто от COVID-19 у нас не умирает, не побоялся заявить, что проблема есть и она серьезная. Поэтому мы ходатайствуем о восстановлении его в должности заведующего отделением анестезиологии и реаниматологии Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи».
Напомним, 1 марта Владимир Мартов
Заведующий отделением анестезиологии и реанимации Владимир Мартов в медицине — 30 лет. После окончания Витебского мединститута в 1991 году работал анестезиологом-реаниматологом в Шумилинской районной больнице, затем — в 1-й городской клинической больнице в Витебске. С 2003-го — анестезиолог-реаниматолог городской БСМП. В апреле 2016 года возглавил здесь отделение анестезиологии и реаниматологии.
Мартов — из медицинской семьи: врачи — его родители, жена, сестра, муж сестры.
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«В XXI веке увольнение за правду бесчеловечно». Витебляне требуют продлить контракт с доктором Мартовым
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