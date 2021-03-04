«В XXI веке увольнение за правду бесчеловечно». Витебляне требуют продлить контракт с доктором Мартовым

Источник материала: Tut.by

Жители Витебска создали электронную петицию к облздраву с требованием продлить контракт заведующему отделением анестезиологии и реанимации БСМП Владимиру Мартову. На момент публикации под ней около девятисот подписей.



Владимир Мартов. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

«Мы считаем, что в XXI веке увольнение за правду бесчеловечно! — отмечают авторы петиции. — На наш взгляд, это было сделано по той причине, что Владимир Юрьевич Мартов стал одним из первых врачей в Беларуси, кто еще в апреле 2020 года, когда власти уверяли, что никто от COVID-19 у нас не умирает, не побоялся заявить, что проблема есть и она серьезная. Поэтому мы ходатайствуем о восстановлении его в должности заведующего отделением анестезиологии и реаниматологии Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи».

Напомним, 1 марта Владимир Мартов получил уведомление от администрации БСМП о том, что с 3 апреля с ним не продлевают трудовой контракт — «в связи с истечением срока его действия».

Заведующий отделением анестезиологии и реанимации Владимир Мартов в медицине — 30 лет. После окончания Витебского мединститута в 1991 году работал анестезиологом-реаниматологом в Шумилинской районной больнице, затем — в 1-й городской клинической больнице в Витебске. С 2003-го — анестезиолог-реаниматолог городской БСМП. В апреле 2016 года возглавил здесь отделение анестезиологии и реаниматологии.

Мартов — из медицинской семьи: врачи — его родители, жена, сестра, муж сестры.