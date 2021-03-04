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На мартовские праздники БелЖД вводит дополнительные поезда
04.03.2021 09:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На праздники с 5 по 9 марта Белорусская железная дорога назначила 19 дополнительных поездов,
Поезда будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам: Минск — Гомель, Минск — Брест, Минск — Витебск, Минск — Гродно, Полоцк — Минск, Гомель — Могилев, Минск — Светлогорск, Кричев — Орша — Минск.
Наибольшее количество дополнительных поездов предусмотрено на 5 и 8 марта.
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На мартовские праздники в период с 5 по 9 марта Белорусская железная дорога назначила 19 дополнительных поездов.
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